Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν χάπι που παρατείνει την ανθρώπινη ζωή έως και 150 χρόνια (vid)

Κινεζική startup εταιρεία ανέπτυξε το χάπι που στοχεύει τα «ζόμπι-κύτταρα» της γήρανσης και μπορεί θεωρητικά να παρατείνει τη ζωή έως τα 150 χρόνια.

Η Lonvi Biosciences, startup εταιρεία με έδρα το Σενζέν στην Κίνα και εξειδίκευση στη μακροζωία, αποκάλυψε πρόσφατα ότι ανέπτυξε ένα σκεύασμα βασισμένο σε εκχύλισμα κουκουτσιών σταφυλιού που θα μπορούσε να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής μέχρι και τα 150 χρόνια.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το χάπι στοχεύει τα λεγόμενα «ζόμπι-κύτταρα», δηλαδή κύτταρα που έχουν σταματήσει να διαιρούνται αλλά συνεχίζουν να προκαλούν φλεγμονές και να επιταχύνουν τη γήρανση των ιστών.

Τι είναι η ουσία από κουκούτσια σταφυλιού που επεκτείνει το όριο ζωής στα 150;

Ο CEO της Lonvi, Ip Zhu, δήλωσε πως το νέο σκεύασμα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αυξήσει τη μακροζωία, αλλά και να μειώσει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, ενισχύοντας την υγεία σε κυτταρικό επίπεδο.

Ο CTO της εταιρείας, Lyu Qinghua, μίλησε ακόμη πιο ενθουσιωδώς στη New York Times: «Το να ζούμε μέχρι τα 150 είναι απολύτως ρεαλιστικό. Σε λίγα χρόνια, αυτή θα είναι η πραγματικότητα».

Το χάπι βασίζεται στη δραστική ουσία procyanidin C1 (PCC1), μόριο που απομονώνεται από κουκούτσια σταφυλιού και έχει στο παρελθόν συνδεθεί με αυξημένη επιβίωση σε τρωκτικά. Τα εσωτερικά πειράματα της Lonvi έδειξαν ότι τα ποντίκια που λάμβαναν το σκεύασμα έζησαν 9,4% περισσότερο και 64,2% περισσότερο από την πρώτη ημέρα θεραπείας.

Η Κίνα «αγκαλιάζει» και επενδύει στη μακροζωία κι αυτό... πετυχαίνει!

Το 2024, το προσδόκιμο ζωής στην Κίνα έφτασε τα 79 χρόνια, πέντε πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το ενδιαφέρον για την αντιγήρανση αυξάνεται ραγδαία. Το ειρωνικό; Η αντιγήρανση θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν απατεωνιά στην Κίνα. Τώρα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει εντελώς.

Όπως εξήγησε ο Gan Yu, συνιδρυτής της Time Pie, εταιρείας έρευνας μακροζωίας στη Σαγκάη: «Κανείς στην Κίνα δεν μιλούσε για μακροζωία, μόνο κάτι πλούσιοι Αμερικανοί. Τώρα πολλοί Κινέζοι ενδιαφέρονται και έχουν τα χρήματα για να επεκτείνουν τη ζωή τους».

