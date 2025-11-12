Κινέζος influencer ξόδεψε πάνω από 500.000 δολάρια για… ψεύτικους κοιλιακούς

Αντί να «χτίσει» κοιλιακούς με προπόνηση, ένας influencer από την Κίνα επένδυσε μισό εκατομμύριο δολάρια σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος, δημιουργώντας ένα ψεύτικο 8-pack που τρέλανε το διαδίκτυο.

Ο Κινέζος fashion & beauty creator Andy Hao Tienan αποκάλυψε ότι το 20% του σώματός του περιέχει υαλουρονικό οξύ. Ο νεαρός influencer προκάλεσε σάλο όταν παραδέχτηκε πως ξόδεψε περισσότερα από 4 εκατομμύρια γουάν (562.000 δολάρια) για να κάνει 40 ενέσεις σε ώμους, στέρνο, στήθος και κοιλιά, δημιουργώντας ένα τεχνητό 8-pack.

«Οι μύες δεν μεγαλώνουν στους δειλούς.Έχω κάνει τόσες ενέσεις που δεν είμαι πια δειλός. Αν οι κοιλιακοί μου κρατήσουν τρία χρόνια, θα ζητήσω να μπω στο ρεκόρ Γκίνες για τους πιο μακροχρόνιους ψεύτικους κοιλιακούς!», δήλωσε ο ίδιος.

«Μοιάζει φυσικό και δεν φεύγει»

Ο Andy επιμένει ότι οι ενέσεις του δίνουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα απ’ όσο περίμενε: «Πολλοί λένε ότι το υαλουρονικό θα διαλυθεί ή θα μετακινηθεί, αλλά στους κοιλιακούς μου φαίνεται όλο και καλύτερα με τον καιρό. Οι γραμμές παραμένουν ευδιάκριτες και δεν έχουν ενωθεί σε ένα "εξόγκωμα"».

Οι γιατροί, ωστόσο, είναι κάθετα αντίθετοι με τη μανία του influencer, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση υαλουρονικού οξέος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως:

Νέκρωση αιμοφόρων αγγείων

Διάβρωση οστών

Αποδυνάμωση των φυσικών μυών

Μετατόπιση «θυλάκων» υαλουρονικού

Το «όνειρο» του influencer: Οι 10.000 ενέσεις

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Tienan δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει. Στόχος του; Να φτάσει τις 10.000 ενέσεις υαλουρονικού στο σώμα του. Μέχρι στιγμής έχει πετύχει το 40% του στόχου, με το ψεύτικο 8-pack του να θεωρείται το πρώτο του είδους του στην Κίνα.

Αν και κάποιοι τον θαυμάζουν γιατί βρήκε τρόπο να δείχνει fit χωρίς κόπο, οι περισσότεροι τονίζουν πως το ψεύτικο αποτέλεσμα κοστίζει ακριβά, οικονομικά και σωματικά.

Όπως σχολίασε ένας follower: «Μπορείς να αγοράσεις τους κοιλιακούς, αλλά όχι την υγεία σου».

