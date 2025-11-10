Οι ενέσεις για τα γκρίζα μαλλιά που έγιναν viral στην Κίνα: Μπορούν πράγματι να επαναφέρουν το φυσικό χρώμα;

Νέα τάση από την Κίνα υπόσχεται να αντιστρέψει τα γκρίζα μαλλιά μέσω ενέσεων βιταμίνης B12, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για απάτη.

Οι λεγόμενες «ενέσεις για τα γκρίζα μαλλιά», εμπνευσμένες από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, έχουν γίνει το νέο viral θέμα στο κινεζικό διαδίκτυο. Υπόσχονται να αποκαταστήσουν το φυσικό χρώμα των μαλλιών και να αντιστρέψουν τη γήρανση, ωστόσο οι δερματολόγοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη δραστικότητά τους.

Η δημοσιότητα γύρω από τη μέθοδο εκτοξεύθηκε όταν η ηθοποιός Γκουό Τονγκ δημοσίευσε βίντεο στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok. ανακοινώνοντας ότι ξεκίνησε θεραπεία με αυτές τις ενέσεις, ελπίζοντας να ανακτήσει το φυσικό της χρώμα.

Η εμπειρία της ηθοποιού: Πώς λειτουργούν οι «γκρίζες ενέσεις»

Η ηθοποιός ανέφερε ότι έκανε την πρώτη της ένεση τον Ιούνιο και, αν και ένιωσε έναν ελαφρύ πόνο, δεν είδε άμεσα αποτελέσματα: «Δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Τα γκρίζα μαλλιά δεν εμφανίζονται μέσα σε μια μέρα, ούτε εξαφανίζονται τόσο εύκολα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο γιατρός της συνέστησε θεραπεία διάρκειας 3 έως 6 μηνών, με μία ένεση την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Yueyang της Σανγκάης, όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, οι ενέσεις βασίζονται στην τεχνική της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής (TCM) και περιέχουν αδενοσυλκοβαλαμίνη, μια μορφή της βιταμίνης B12. Η θεωρία πίσω από τη θεραπεία είναι ότι η βιταμίνη B12 διεγείρει τη σύνθεση μελανίνης, της φυσικής χρωστικής που δίνει χρώμα στα μαλλιά.

Έντονη αμφισβήτηση από τους επιστήμονες

Ο Κονγκ Γιουλόνγκ, αναπληρωτής διευθυντής δερματολογίας στο Νοσοκομείο Jiangbei της Ναντζίνγκ, εξηγεί: «Η αδενοσυλκοβαλαμίνη έχει πράγματι οφέλη για το νευρικό σύστημα και την κυκλοφορία, αλλά δεν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν ότι βοηθά στην αντιμετώπιση των γκρίζων μαλλιών. Αν κάποιος έχει έλλειψη βιταμίνης B12, ίσως δει κάποια βελτίωση, αν όμως δεν έχει, η θεραπεία είναι πρακτικά άχρηστη».

Παρά την απουσία επιστημονικών αποδείξεων, το ενδιαφέρον για τις «γκρίζες ενέσεις» αυξάνεται ραγδαία στην Κίνα. Οι διαδικτυακές πωλήσεις των προϊόντων έχουν εκτοξευθεί, ενώ πολλοί χρήστες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, αλλά και τις «πριν-μετά» φωτογραφίες στα social media, χωρίς, ωστόσο, καμία ιατρική τεκμηρίωση.

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι η χρωματική γήρανση των μαλλιών είναι φυσική διαδικασία και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ασφαλής, επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος για την αντιστροφή της. Όπως τονίζουν, κάθε θεραπεία που υπόσχεται «αντιγήρανση» χρειάζεται αυστηρό έλεγχο και ιατρική καθοδήγηση.

