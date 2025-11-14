Αγνοούνται τρία μέλη της «πιο αιμομικτικής οικογένειας»: Άγνοια δηλώνουν οι συγγενείς τους 

Η «πιο αιμομικτική οικογένεια» της Αμερικής βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο: Τρία μέλη της οικογένειας Γουίτακερ απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους στη Δυτική Βιρτζίνια.

Τρία μέλη της οικογένειας Γουίτακερ από τη Δυτική Βιρτζίνια -γνωστής στο διαδίκτυο ως «η πιο αιμομικτική οικογένεια της Αμερικής»- φέρονται να έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι τους, με τα υπόλοιπα μέλη να καταγγέλλουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για την τύχη τους.

Η οικογένεια έγινε ευρέως γνωστή πριν από πέντε χρόνια, όταν ο φωτογράφος Mark Laita παρουσίασε τη ζωή τους στο κανάλι του Soft White Underbelly στο YouTube, αναδεικνύοντας τις σοβαρές νοητικές και σωματικές αναπηρίες ορισμένων μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, η ιστορία της αιμομιξίας στην οικογένεια χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα, ξεκινώντας από τους μονοζυγωτικούς δίδυμους Χένρι και Τζον Γουίτακερ, των οποίων τα παιδιά παντρεύτηκαν μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, κρατικοί αξιωματούχοι απομάκρυναν από το σπίτι στο Odd τον 72χρονο Ray Whittaker, την 79χρονη αδελφή του Lorene και τον 46χρονο γιο της Timmy. Οι Μπέτι, 73 ετών, και Λάρι, 69 ετών, που παραμένουν στο σπίτι, ισχυρίζονται ότι δεν τους δόθηκε εξήγηση ούτε πληροφορίες για το πού μεταφέρθηκαν οι συγγενείς τους.

«Είπαν ότι τους βοηθούσαν»

«Είπαν ότι τους βοηθούσαν και ότι δεν μπορούσαν να μένουν πια εδώ», δήλωσε η Μπέτι, εμφανώς συγκινημένη. Ο Λάρι πρόσθεσε: «Περίμενα στο σπίτι για ένα τηλεφώνημα, αλλά κανείς δεν μας είπε τίποτα. Δεν μας λένε πού βρίσκονται».

Το Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δυτικής Βιρτζίνια επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει την υπόθεση, αλλά επικαλέστηκε τους νόμους περί εμπιστευτικότητας και την «εν εξελίξει φύση» της υπόθεσης, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια.

Ο Λάρι υποστήριξε ακόμη ότι η δημοσιότητα που πήραν τα βίντεο οδήγησε στην κρατική παρέμβαση: «Κάποιοι εκεί έξω βγάζουν χρήματα από αυτά τα βίντεο, και δεν τους αρέσει. Μας είπαν να μην μιλάμε σε κανέναν. Μας παρακολουθούν».

Η κατάσταση στο σπίτι περιγράφεται ως ιδιαίτερα απελπιστική. Το λιτό εσωτερικό είχε ακόμη ένα ημερολόγιο από τον Μάρτιο, ενώ η τηλεόραση έπαιζε δυνατά. Στην αυλή, υπήρχαν διάφορα παλιά αντικείμενα, σκουπίδια και ένα σπασμένο κοτέτσι, μαζί με χριστουγεννιάτικα και αποκριάτικα στολίδια που είχαν μείνει στη βεράντα. «Μου λείπουν πολύ», επανέλαβε η Μπέτι. «Εγώ τους μεγάλωσα».

