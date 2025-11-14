Έπεσε «μαύρο» στις πειρατικές οθόνες στους αγώνες της EuroLeague με το Dynamic Blocking!

Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε η μαύρη οθόνη που αντίκρισαν χρήστες παράνομων συνδρομών στα παιχνίδια της Euroleague την Τρίτη 11/11/2025.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που μόλις υπογράφηκε, φέρνει το λεγόμενο Dynamic Blocking, μια διαδικασία που επιτρέπει στην Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής να κατεβάζει σε πραγματικό χρόνο παράνομα sites, IPs και streams. Μέσα σε λίγα λεπτά πλέον, όταν διεξάγεται ένα μεγάλο αθλητικό ή πολιτιστικό γεγονός, οι παράνομες πλατφόρμες μπορούν να μπλοκάρονται και να παραμένουν εκτός λειτουργίας έως και 12 μήνες.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που βάζει τέλος στο «κρυφτό» των πειρατών, οι οποίοι μέχρι σήμερα άλλαζαν ips και domains με μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα λεγόμενα πειρατικά links που «φυτρώνουν» στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια ζωντανών αθλητικών γεγονότων, όπου κάποιος μπορούσε να αναζητήσει σε μηχανές αναζήτησης και να παρακολουθήσει αγώνες.

Εκτός ότι αυτά τα links θα μπλοκάρονται πιο άμεσα, πλέον θα ελέγχεται και η συνυπευθυνότητα του χρήστη που εισέρχεται σε αυτά τα links, αφού το ψηφιακό αποτύπωμα τους μένει παντού. Το νέο dynamic blocking, έρχεται να συμβαδίσει με την σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και να θέσει νέα όρια στις διαδικτυακές παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το τέλος της ατιμωρησίας για τους τελικούς χρήστες και οι βαριές χρηματικές «καμπάνες»

Η πειρατεία στη συνδρομητική τηλεόραση δεν είναι πια ένα «γκρίζο» αδίκημα που περνούσε απαρατήρητο. Με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, αλλά και με το νέο dynamic blocking, το κράτος αποφάσισε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να βάλει τους τελικούς χρήστες συνυπεύθυνους στο πειρατικό οικοσύστημα, αφού ουσιαστικά αυτοί είναι οι οικονομικοί τροφοδότες των πειρατικών εγκληματικών οργανώσεων. Τα διοικητικά πρόστιμα πλέον είναι σαφή και βαριά: έως 1.500 ευρώ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000 ευρώ για δημόσια προβολή σε καφετέριες και μπαρ, ενώ για τους επίμονους παραβάτες προβλέπεται φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος βλέπει παράνομα, πληρώνει.

Έρχονται 200 «ραβασάκια» για πρόστιμα

Το σημαντικότερο; Η εφαρμογή ξεκίνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα 200 πρόστιμα είναι ήδη έτοιμα για αποστολή, με παραλήπτες το πελατολόγιο του πρώην διαιτητή της Α΄ Εθνικής στην Άρτα, ο οποίος είχε αναπτύξει μεγάλο πειρατικό δίκτυο στην Ήπειρο. Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση μεγάλα web sites διαμοιρασμού torrent και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί χιλιάδες χρήστες που κατεβάζουν παράνομα περιεχόμενο, οπότε αναμένεται να λάβουν και αυτοί μέσω ΑΑΔΕ σχετικό διοικητικό πρόστιμο, αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Η Πολιτεία θεωρεί ότι χωρίς ζήτηση δεν υπάρχει προσφορά, άρα και ο θεατής που συνδέεται σε ένα πειρατικό stream συμμετέχει ενεργά σε ένα κύκλωμα που ζημιώνει δημιουργούς, αθλητικούς φορείς και το ίδιο το κράτος και τον πολιτισμό.