Το τεράστιο «Symphony of the Seas»: 30.000 γεύματα την ημέρα και πολυτέλεια παντού

Tο «Symphony of the Seas» της Royal Caribbean είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, με χωρητικότητα 7.000 επιβατών, 3.000 καμπίνες, 20 εστιατόρια και πολυτελείς εγκαταστάσεις.

Το «Symphony of the Seas» της Royal Caribbean International κατέχει τον τίτλο του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, συνδυάζοντας εντυπωσιακές διαστάσεις με πολυτελείς παροχές και εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα. Το πλοίο έχει μήκος 361 μέτρα, πλάτος 47 μέτρα και συνολική χωρητικότητα 228.081 GT, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 7.000 επιβάτες και πλήρωμα περίπου 2.200 ατόμων.

Με σχεδόν 3.000 καμπίνες -2.759 για την ακρίβεια-, συμπεριλαμβανομένων σουιτών, καμπινών με μπαλκόνια, καμπινών με θέα στον ωκεανό και περισσότερων από 500 εσωτερικών καμπινών, το πλοίο προσφέρει ευρύ φάσμα επιλογών διαμονής. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση φτάνει έως και τα 30.000 γεύματα ημερησίως, υποστηριζόμενη από περίπου 1.000 εργαζόμενους.

Το «Symphony of the Seas» διαθέτει 20 εστιατόρια και πολυάριθμες εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, όπως γήπεδο μπάσκετ, πισίνες, παγοδρόμιο, μπαρ, καζίνο, θέατρο, σπα και ακόμη έναν βοτανικό κήπο. Τροφοδοτείται από έξι κινητήρες ντίζελ MAN-B&W συνολικής ισχύος 76.000 ίππων.

Καθελκύστηκε για πρώτη φορά στις 23 Μαρτίου 2018, ενώ το πρώτο του ταξίδι πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου. Η κατασκευή του αντιπροσώπευσε επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,815 δισεκατομμύρια ευρώ). Στόχος της Royal Caribbean είναι να καταστήσει το «Symphony of the Seas» το πιο βιώσιμο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία της, ακολουθώντας τα βήματα του νεότερου «Icon of the Seas», που τροφοδοτείται από LNG και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

