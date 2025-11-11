85χρονος από τη Γαλλία χάθηκε λόγω σφάλματος του GPS και κατέληξε στην... Κροατία!

Ένας 85χρονος Γάλλος προσπάθησε να πάει στο ραντεβού του με τον γιατρό, αλλά ένα λάθος στο GPS τον οδήγησε σε ταξίδι 1.500 χιλιομέτρων… μέχρι την Κροατία!

85χρονος άνδρας από το Châtillon-sur-Thouet στη δυτική Γαλλία ήθελε απλώς να επισκεφθεί τον γιατρό του στην κοντινή κωμόπολη Airvault, μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά.

Όμως, η τεχνολογία είχε άλλα σχέδια. Το GPS του αυτοκινήτου του τον οδήγησε σε λάθος κατεύθυνση και το μικρό του ταξίδι μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο μαραθώνιο 1.500 χιλιομέτρων!

Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο… στην Κροατία!

Όταν ο ηλικιωμένος δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού του, ούτε στη συνάντηση του συλλόγου όπου συμμετείχε, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί. Γείτονες παρατήρησαν την απουσία του και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνεργάστηκε με τον στρατό για να εντοπίσει το κινητό του τηλέφωνο.

Η απάντηση που πήραν οι αρχές άφησε τους πάντες με ανοιχτό στόμα. Το σήμα του κινητού του εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Κροατία, περίπου 1.500 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. Ο ηλικιωμένος είχε οδηγήσει περίπου 20 ώρες, περνώντας μέσα από την Ιταλία για να φτάσει στη βαλκανική χώρα.

Όταν ρωτήθηκε τι συνέβη, απάντησε απλά και λιτά: «Δεν κατάλαβα πως έγινε», αποδίδοντας το απίστευτο ταξίδι του σε σφάλμα του GPS.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Ici Poitou, ο 85χρονος δεν αντιμετώπιζε γνωστικά προβλήματα ούτε προβλήματα προσανατολισμού, κάτι που έκανε το περιστατικό ακόμη πιο παράξενο. Η οικογένειά του ταξίδεψε μέχρι την Κροατία για να τον παραλάβει, και ο ίδιος, ευτυχώς σώος και ασφαλής, έχει πλέον μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχάσει.

