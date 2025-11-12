Πρώην πορνοστάρ βαπτίστηκε και αφιέρωσε τη ζωή της στο Χριστό: «Ανοίξτε τη Βίβλο, δεν θα το μετανιώσετε» (vid)

Η πρώην πορνοστάρ, Τζένα Τζέιμσον, αποκάλυψε ότι βαπτίστηκε και ακολουθεί πια τον δρόμο του Χριστού, στέλνοντας μήνυμα μετάνοιας και πίστης στους εκατομμύρια ακολούθους της.

Η Τζένα Τζέιμσον, το απόλυτο είδωλο των ερωτικών ταινιών των '90s και 2000s, ανακοίνωσε μια ριζική αλλαγή στη ζωή της, αφού βαπτίστηκε Χριστιανή και δηλώνει πως ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο «αφιερωμένο στον Ιησού».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η 51χρονη πρώην πορνοστάρ κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Changing sides», δηλαδή, «Αλλάζω πλευρά». Στη λεζάντα, συμπληρώνει το μήνυμά της: «Ύστερα από δεκαετίες που ήμουν γνωστή για το σώμα μου και για την αμαρτία, βαπτίστηκα και βοηθώ κι άλλους να βρουν τον Ιησού. Ανοίξτε τη Βίβλο, δεν θα το μετανιώσετε».

Η στήριξη των θαυμαστών της: «Καλωσόρισες στη σωστή πλευρά»

Η ανάρτηση της Τζέιμσον προκάλεσε κύμα συγκίνησης και υποστήριξης στα social media. Πολλοί ακόλουθοί της σχολίασαν: «Καλωσόρισες στη νικηφόρα πλευρά. Ομάδα Ιησούς για πάντα». «Ξαναβρήκα την πίστη μου και νιώθω ειρήνη»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζέιμσον μοιράζεται τη νέα της πνευματική διαδρομή. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία από τα 18 της χρόνια δίπλα σε μια σημερινή, γράφοντας: «Έχω περάσει πολλά, αλλά είμαι ευγνώμων. Ξαναβρήκα την πίστη μου και νιώθω ειρήνη. Η πίστη μου στον Ύψιστο μου έδωσε μια δύναμη που δεν ήξερα ότι έχω».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ