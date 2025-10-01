Γιατί υπάρχει έλλειψη ανδρών πορνοστάρ το 2025: Η «μυστηριώδης» αλήθεια που αποκάλυψε σεξολόγος

Σοβαρή έλλειψη ανδρών πορνοστάρ το 2025! Δες γιατί οι νέοι άνδρες αποφεύγουν τη βιομηχανία του πορνό και πώς αλλάζουν οι σεξουαλικές συνήθειες.

Μπορεί η βιομηχανία πορνό να δείχνει σταθερά παραγωγική εξωτερικά, όμως εσωτερικά αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση: η συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη ανδρών πορνοστάρ. Σύμφωνα με νέα δεδομένα για το 2025, το 80% των performers είναι γυναίκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής ανισορροπία – αλλά και… επαγγελματική ζήτηση.

Η ειδικός σε θέματα σεξ, Melissa Todd, αποκάλυψε σε άρθρο της στο Metro τους βασικούς λόγους πίσω από αυτό το παράδοξο φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη τη βιομηχανία.

Γιατί οι άντρες δεν θέλουν να γίνουν πορνοστάρ το 2025;

Η Todd τονίζει ότι, αν και υπάρχουν συνεχείς αγγελίες για αντρικούς ρόλους στο πορνό –κυρίως σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter)– οι άντρες σπάνια εμφανίζονται τελικά για audition. “Ίσως οι άνδρες να νιώθουν πως η σεξουαλική τους απόδοση σχετίζεται πιο βαθιά με την ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους”, γράφει.

Αυτό σημαίνει πως η πίεση της επίδοσης σε δημόσιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την κοινωνική κριτική που δέχεται η βιομηχανία του πορνό, λειτουργούν αποτρεπτικά. Ας μην ξεχνάμε ότι η ακρόαση σε ένα πορνογραφικό γύρισμα είναι κάθε άλλο παρά εύκολη: “Μπροστά σε κάμερες, σκηνοθέτες, μακιγιέρ και παραγωγούς, με κάποιον να φωνάζει ‘Τώρα στήσου!’, πολλοί άντρες λυγίζουν από την πίεση και νιώθουν εξευτελισμένοι.”

Γιατί οι γυναίκες τα καταφέρνουν πιο εύκολα στη βιομηχανία ενηλίκων;

Η Todd επισημαίνει πως οι γυναίκες έχουν ένα "τεχνικό πλεονέκτημα": “Μπορούμε να προσποιηθούμε εύκολα κάθε στάδιο διέγερσης.

Έτσι, η είσοδος γυναικών στο επάγγελμα φαίνεται λιγότερο αγχωτική και πιο προσοδοφόρα, με αποτέλεσμα η ζήτηση για άντρες performers να παραμένει ακάλυπτη.

Οι νέοι κάνουν λιγότερο σεξ και αυτό επηρεάζει τη βιομηχανία

Η κρίση δεν αφορά μόνο την επαγγελματική πλευρά. Οι σεξουαλικές συνήθειες της νέας γενιάς αλλάζουν ριζικά.

Σύμφωνα με μελέτη του 2017 (Archives of Sexual Behavior), οι ενήλικες είχαν σεξ περίπου 1 φορά την εβδομάδα – λιγότερο από ό,τι τη δεκαετία του '90. Επιπλέον, νέα έρευνα του 2024 με τίτλο “The State of Dating” σε συνεργασία με την εφαρμογή Feeld, έδειξε ότι:

Το 50% της Gen Z είναι single

Οι σεξουαλικές επαφές έχουν μειωθεί δραστικά

Υπάρχει μια γενικότερη στροφή προς πιο "πουριτανικές" αντιλήψεις

