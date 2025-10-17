Η Άντζελα Γουάιτ αποκάλυψε ότι θαυμάζει βαθιά τον 99χρονο Ντέιβιντ Ατένμπορο, τονίζοντας πως θα ήταν όνειρό της να λάβει ένα μήνυμα από τον θρύλο των ντοκιμαντέρ.

Η διάσημη Αυστραλή δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων και σκηνοθέτις, Άντζελα Γουάιτ, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι θαυμάζει βαθιά τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον 99χρονο θρύλο των ντοκιμαντέρ της φύσης και των ζώων.

Η Γουάιτ, που έχει κατακτήσει επανειλημμένα την πρώτη θέση στις διαδικτυακές λίστες δημοφιλίας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Triple M Breakfast» στην Αυστραλία, όπου ρωτήθηκε ποιο διάσημο πρόσωπο θα ήθελε να της στείλει ένα προσωποποιημένο μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Cameo.

«Έχω εμμονή με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο»

Χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Έχω εμμονή με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο. Νομίζω ότι είναι ένας θρύλος και λατρεύω όλα τα ντοκιμαντέρ του».

Η Γουάιτ, γνωστή για το χιούμορ και την εξωστρέφειά της, πρόσθεσε ότι θα θεωρούσε «κορυφαία στιγμή» στη ζωή της αν λάμβανε ένα βίντεο-μήνυμα από τον Βρετανό παρουσιαστή.

«Θα ήταν πραγματικά τιμή μου. Τον θαυμάζω για το έργο του, τη φωνή του και τον τρόπο που μεταδίδει τη γνώση και την αγάπη του για τον πλανήτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Να αφηγηθεί μία από τις πορνό σκηνές μου»

Η Γουάιτ δεν έκρυψε ότι έχει μια μικρή επιθυμία ο 99χρονος να συμμετάσχει σε μία από τις ταινίες ενηλίκων που γυρίζει. «Θα ήθελα πολύ να αφηγηθεί μια από τις πορνό σκηνές μου. Θα γύριζα μια σκηνή μόνο και μόνο για να την αφηγηθεί ο ίδιος - κάποιο είδος τρελού ομαδικού σεξ ή κάτι τέτοιο», συνέχισε. «Αν ήταν πρόθυμος να το κάνει, θα δεχόμουν υποδείξεις από τον ίδιο οτιδήποτε ήθελε να κάνω». Συμπλήρωσε χαριτολογώντας ότι «σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να πάθει καρδιακή προσβολή» και δεν θα το ήθελε επειδή «τον αγαπάει τόσο πολύ».

Η απρόσμενη εξομολόγησή της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους αλλά και να αναγνωρίζουν τη διαχρονική απήχηση του Ατένμπορο, ο οποίος εδώ και δεκαετίες εμπνέει ανθρώπους κάθε ηλικίας με τη δουλειά του στο BBC.

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, που φέτος συμπληρώνει 99 χρόνια ζωής, παραμένει ενεργός στα μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας να συμβάλλει σε παραγωγές που προβάλλουν τη φυσική ομορφιά του πλανήτη και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

