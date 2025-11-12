Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

Ένας απλός, φυσικός τρόπος για να ανακουφιστείς από τον πόνο της ημικρανίας χωρίς φάρμακα και παρενέργειες.

Η ημικρανία θεωρείται η έκτη πιο συχνή πάθηση παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι πάσχει από ημικρανία το 14–15% του παγκόσμιου πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα. Οι κρίσεις της δεν αφορούν σε απλούς πονοκεφάλους: προκαλούν ναυτία, εμετούς, φωτοευαισθησία, ακόμα και αδυναμία λειτουργίας για ώρες ή μέρες.

Οι αιτίες της παραμένουν ασαφείς, αν και οι ειδικοί εικάζουν ότι σχετίζεται με ανώμαλη δραστηριότητα του εγκεφάλου, που μεταβάλλει τη ροή του αίματος και τη χημεία των νευροδιαβιβαστών.

Το κόλπο που έγινε viral

Ο Μιγκέλ Ασάλ, τεχνικός επειγόντων περιστατικών και ιδιαίτερα δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στα social media, αποκάλυψε ένα «σπιτικό» κόλπο που μπορεί να μειώσει την ένταση της ημικρανίας: βούτηξε, απλώς, τα πόδια σου σε ζεστό νερό.

«Η θερμότητα διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία των ποδιών και τραβά το αίμα μακριά από το κεφάλι», εξηγεί. «Προκαλείται μια περιφερική αγγειοδιαστολή, που μειώνει την πίεση στα αγγεία του εγκεφάλου, αυτά δηλαδή που κατά τη διάρκεια της ημικρανίας είναι ήδη διογκωμένα».

Λίγη ζέστη, λιγότερος πόνος

Πέρα από τη βιολογική του δράση, το απλό αυτό κόλπο λειτουργεί και ψυχοσωματικά: χαλαρώνει το σώμα, μειώνει το στρες και βοηθά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος. Φυσικά, δεν πρόκειται για «μαγική θεραπεία», αλλά για έναν εύκολο, ασφαλή τρόπο να προσφέρεις στο σώμα σου στιγμές ανακούφισης σε στιγμές όπου ο πόνος γίνεται αφόρητος.

Όπως σχολιάζουν αρκετοί ειδικοί, η ημικρανία μπορεί να μην έχει ενιαία αντιμετώπιση, ωστόσο κάθε μέσο που βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, από ένα ποδόλουτρο μέχρι λίγα λεπτά σιωπής, είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ανακούφιση.

