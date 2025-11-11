Ζευγάρι Βρετανών προειδοποιεί: Μην πάτε στη Μύκονο τον Οκτώβριο

Ένα ζευγάρι Βρετανών προειδοποιεί τους τουρίστες να μην επισκεφθούν τη Μύκονο τον Οκτώβριο, λόγω κλειστών μπαρ, εστιατορίων και κακοκαιρίας. Η εμπειρία τους δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη.

Ένα ζευγάρι Βρετανών περιέγραψε ως απογοητευτική την εμπειρία των ρομαντικών διακοπών τους στη Μύκονο τον φετινό Οκτώβριο, όταν οι κρατήσεις τους σε εστιατόρια και μπαρ ακυρώθηκαν λόγω κλεισίματος των καταστημάτων για την εκτός σεζόν περίοδο, ενώ έπεσαν σε κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η Λία Γουίλιαμς και ο σύντροφός της, Τζόσουα Σκάλι, πέταξαν για το ελληνικό νησί στις 19 Οκτωβρίου, χωρίς να γνωρίζει η Λία ότι ο Τζόσουα είχε σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου την τελευταία νύχτα των διακοπών τους.

Ωστόσο, η άφιξή τους στον Πλατύ Γιαλό τους βρήκε αντιμέτωπους με βροχή, δυνατό αέρα και κλειστά καταστήματα. Αν και είχαν κάνει κρατήσεις σε πολλά εστιατόρια και μπαρ, σχεδόν όλες ακυρώθηκαν την εβδομάδα πριν από το ταξίδι. Ο Τζόσουα περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Δεν υπήρχε πουθενά να πιούμε ένα ποτό ή να φάμε εκτός ξενοδοχείου».

Ακύρωση κρατήσεων

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε όταν ακυρώθηκε η κράτηση για μια εκδρομή με σκάφος την τελευταία βραδιά, που είχε προγραμματίσει ο Τζόσουα να κάνει την πρόταση γάμου. Το ζευγάρι αποφάσισε να τερματίσει το ταξίδι τους στη Μύκονο και να μεταβεί στην Κύπρο, ξοδεύοντας 110 λίρες για πτήσεις και 600 λίρες για νέο ξενοδοχείο, όπου ο Τζόσουα έκανε τελικά την πρόταση κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο ηλιοβασίλεμα στην Πάφο.

Μοιράζοντας την εμπειρία τους online, η Λία προειδοποίησε άλλους τουρίστες να μην επισκέπτονται τη Μύκονο τον Οκτώβριο, καθώς πολλά καταστήματα δημοσιεύουν εικόνες από την καλοκαιρινή σεζόν για να προσελκύσουν επισκέπτες εκτός σεζόν. Όπως τόνισε: «Μην έρθετε στη Μύκονο τον Οκτώβριο. Όλα τα καταστήματα και τα μπαρ είναι κλειστά και βρέχει όλη μέρα».

Οι αντιδράσεις στα σχόλια ήταν ποικίλες, με αρκετούς να αμφισβητούν την επιλογή του ζευγαριού να επισκεφθεί τη Μύκονο τόσο αργά μέσα στη σεζόν, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πριν από το ταξίδι είναι σημαντική για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων εκπλήξεων...

