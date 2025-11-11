H στιγμή της συντριβής τουρκικού C-130 στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν: Επέβαιναν 20 άτομα

Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη συντριβή τουρκικού στρατιωτικού C-130 κοντά στα σύνορα Γεωργίας–Αζερμπαϊτζάν. Αγνοούνται 20 επιβαίνοντες. Αντιδράσεις και συλλυπητήρια από Ερντογάν και Αλίγιεφ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στο σημείο όπου κατέπεσε το τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές των δύο χωρών, ενώ οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν σε δύσβατο σημείο.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Αρχικά, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν είχε δώσει στοιχεία για τον αριθμό των επιβαινόντων. Σε νεότερη ενημέρωση, ωστόσο, έκανε λόγο για 20 άτομα -μεταξύ αυτών και τα μέλη του πληρώματος- που βρίσκονταν στο αεροσκάφος την ώρα της πτώσης.

Σύμφωνα με τις γεωργιανές αρχές, η επαφή με το C-130 χάθηκε λίγα λεπτά αφότου εισήλθε στον εναέριο χώρο της Γεωργίας, χωρίς να έχει προηγηθεί σήμα κινδύνου.

Την ώρα που οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της συντριβής κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Συλλυπητήρια από Ερντογάν και Αλίγιεφ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα και την ελπίδα ότι οι απώλειες θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στα συντρίμμια συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ανέφερε ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος μεταβαίνει στο σημείο της συντριβής.

Συλλυπητήριο μήνυμα απηύθυνε και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο οποίος επιβεβαίωσε εμμέσως ότι υπάρχουν νεκροί ανάμεσα στους Τούρκους στρατιωτικούς. «Η είδηση της πτώσης μας συγκλόνισε βαθιά», δήλωσε, εκφράζοντας την οδύνη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του στον τουρκικό λαό.

