«Είναι αποκαρδιωτικό»: Πλαστικά του ’60 από τον Καναδά ξεβράστηκαν σε παραλία της Σκωτίας

Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ δήλωσε στο BBC ότι εκατοντάδες παλιά πλαστικά ξεβράστηκαν σε παραλία των Όρκνεϊ.

Πλαστικά μπουκάλια με λογότυπα ξεχασμένων εταιρειών, κομμάτια φελιζόλ και σκουπίδια που μοιάζουν βγαλμένα από άλλη εποχή άρχισαν να ξεβράζονται σε μια απομακρυσμένη παραλία των Όρκνεϊ. Το πιο εντυπωσιακό; πολλά από αυτά φαίνεται να προέρχονται από τον Καναδά και να χρονολογούνται από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όπως μετέδωσε το BBC.

Οι εθελοντές που καθαρίζουν την ακτή στο Howar Sands, στο νησί Sanday, μιλούν για εικόνες που τους άφησαν κυριολεκτικά άφωνους. Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ, που οργανώνει τις δράσεις καθαρισμού, ανέφερε ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες βρέθηκαν εκατοντάδες πλαστικά αντικείμενα, όταν πέρυσι σε ολόκληρη τη χρονιά είχαν συγκεντρωθεί μόλις 42 μπουκάλια. Η διαφορά είναι τεράστια και δείχνει πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει το πλαστικό μέσα στους ωκεανούς.

Το «ρετρό σκουπίδι» που ταξιδεύει δεκαετίες

Ο Γουόρνερ εκτιμά ότι σε ένα μικρό τμήμα της παραλίας υπήρχαν πάνω από 300.000 μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ. Τόσα πολλά και τόσο μικρά, που ήταν πρακτικά αδύνατο να μαζευτούν όλα με το χέρι. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν πρόκειται για πρόσφατα απορρίμματα, αλλά για «κληρονομιά» δεκαετιών που επιστρέφει ξανά στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με το BBC, οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των απορριμμάτων στα έντονα καιρικά φαινόμενα και στους ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους, που μετακινούν παλιά θαλάσσια σκουπίδια ή ακόμη και υλικά από διαβρωμένους παράκτιους χώρους υγειονομικής ταφής. Με απλά λόγια, ό,τι πετάχτηκε πριν από μισό αιώνα δεν χάθηκε ποτέ, απλώς έκανε κύκλους στον ωκεανό.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί σημαντική ζώνη αναπαραγωγής πουλιών, με αποτέλεσμα τα πλαστικά κομμάτια να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την άγρια ζωή. Μικρά θραύσματα μπορούν εύκολα να καταποθούν ή να παγιδεύσουν ζώα, μετατρέποντας την ακτή σε παγίδα.

Παρά την απογοήτευση, ο Ντέιβιντ Γουόρνερ προσπαθεί να βρει και μια δημιουργική διέξοδο. Σκέφτεται να χρησιμοποιήσει μέρος των πλαστικών για να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική εγκατάσταση, ώστε να θυμίζει ότι τα απορρίμματα δεν εξαφανίζονται ποτέ πραγματικά. Απλώς ταξιδεύουν, περιμένουν και κάποια στιγμή επιστρέφουν για να μας θυμίσουν την ανθρώπινη ασχήμια.

