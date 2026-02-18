Σκάνδαλο Έπσταϊν: O δισεκατομμυριούχος της Victoria's Secret, Λέσλι Γουέξνερ, αναφέρεται ως συνεργός του

«Ποτέ, ούτε μία φορά, δεν έκανα τίποτα, εκτός από το να προστατεύσω τα συμφέροντά σας. Σας χρωστάω ένα μεγάλο χρέος, όπως ειλικρινά οφείλετε και εσείς σε εμένα... Εσείς και εγώ είχαμε συμμορίες για πάνω από 15 χρόνια».

Τις τελευταίες μέρες το όνομα του Λέσλι Γουέξνερ, του μεγιστάνα της Victoria's Secret, έχει έρθει στο προσκήνιο. Ο λόγος; Κατονομάζεται ως συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν σε έγγραφο του FBI από το 2019. Στις 18 Φεβρουαρίου, λοιπόν, σήμερα δηλαδή, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ θα ανακρίνει τον δισεκατομμυριούχο σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Έπσταϊν.

Ο Λέσλι Γουέξνερ, ο οποίος πλήρωνε τον Έπσταϊν για να τον βοηθά να διαχειρίζεται τα χρήματά του και ήταν ο συνονόματος του Ιατρικού Κέντρου Γουέξνερ του Πανεπιστημίου του Οχάιο, εκτός από το ότι αναγνωρίστηκε ως συνεργός του καταδικασμένου παιδεραστή σε έγγραφο του FBI του 2019, αναφέρεται και ως ο «καλύτερος φίλος» του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr