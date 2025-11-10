Ένα φορτηγό πλοίο παγιδεύτηκε στο πιο επικίνδυνο σημείο της Αρκτικής: Πώς εξελίχθηκε η αποστολή διάσωσης

Το ολλανδικό φορτηγό πλοίο Thamesborg παρέμεινε παγιδευμένο στον Πορθμό Φράνκλιν για έναν μήνα. Δείτε πώς οργανώθηκε η διάσωσή του και ποια πλοία συμμετείχαν.

Το φορτηγό πλοίο Thamesborg, μήκους άνω των 170 μέτρων και βάρους 5.000 τόνων, προσάραξε στον Πορθμό Φράνκλιν στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πλοίο βρισκόταν σε εμπορικό δρομολόγιο μεταξύ Λιανγιουνγκάνγκ (Κίνα) και Μπε-Κομό (Καναδάς) και επέλεξε μια συντομότερη αλλά πιο επικίνδυνη διαδρομή μέσω των νερών του Αρκτικού Ωκεανού.

Παρά το γεγονός ότι μετέφερε ως κύριο φορτίο μπλοκ άνθρακα, δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση και το πλήρωμα των 15 ατόμων βγήκε ασφαλές από την περιπέτεια.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η Καναδική Ακτοφυλακή κινητοποίησε συνολικά τέσσερα κύρια πλοία για την ανάκτηση του Thamesborg:

Beverly MI, Silver Copenhagen και Nunali για την απελευθέρωση και τράβηγμα του πλοίου

Το φινλανδικό παγοθραυστικό Botnica, που διευκόλυνε την επανέναρξη των επιχειρήσεων

Στη συνέχεια, επιπλέον πλοία συμμετείχαν για υποστήριξη, όπως:

CCGS Sir Wilfrid Laurier και CCGS Jean Goodwill της Καναδικής Ακτοφυλακής

Miena Desgagnés, που παρείχε τεχνική βοήθεια

Η συνολική επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και των παγιδευμένων πάγων στην περιοχή.

Η Αρκτική ως νέος εμπορικός δρόμος

Η υπόθεση του Thamesborg αναδεικνύει τις προκλήσεις των νέων θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών στην Αρκτική. Χώρες όπως η Κίνα έχουν ήδη επιλέξει την περιοχή ως εναλλακτική λύση για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη, αξιοποιώντας το Πολικό Δρόμο του Μεταξιού, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ταχύτερων θαλάσσιων οδών μέσω της Αρκτικής.

Παρά τα οφέλη, η περίπτωση του Thamesborg υπενθυμίζει ότι οι παγίδες των πάγων και οι ακραίες συνθήκες κάνουν την Αρκτική μία από τις πιο επικίνδυνες εμπορικές περιοχές στον κόσμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ