Μέντιουμ made in China: Ζευγάρι κόντεψε να χωρίσει επειδή άκουσε «διαδικτυακό μάντη»

Γυναίκα κατηγόρησε τον σύζυγό της για απιστία βασιζόμενη όχι σε αποδείξεις, αλλά σε όσα της είπε ένας «μέντιουμ» απ' το διαδίκτυο, προκαλώντας έτσι, την παρέμβαση της αστυνομίας.

Η αστυνομία της πόλης Wuhu στην Κίνα, κλήθηκε πρόσφατα να μεσολαβήσει σε μια ασυνήθιστη οικογενειακή διαμάχη. Η σύζυγος πίστεψε ότι ο άνδρας της την απατούσε, όχι επειδή βρήκε απτές αποδείξεις, αλλά επειδή ένας διαδικτυακός «μάντης» της το είπε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η γυναίκα είχε πληρώσει 500 γουάν (περίπου 70 δολάρια) σε έναν αυτοαποκαλούμενο «μάστερ της μαντείας» για να της αποκαλύψει αν ο σύζυγός της είναι πιστός. Ο υποτιθέμενος μέντιουμ τη διαβεβαίωσε ότι ο άνδρας της συχνάζει σε ξενοδοχεία με άλλες γυναίκες και πληρώνει συνοδούς.

Ε, εκείνη το πίστεψε δίχως δεύτερη σκέψη.

Απηύδησε ο σύζυγος: «Δεν άντεχα άλλο, πήγα στην αστυνομία»

Ο σύζυγος, που δεν είχε ιδέα από πού προέρχονταν οι κατηγορίες, προσπάθησε να εξηγήσει ότι είναι αθώος. Όταν όμως έμαθε ότι η πηγή των κατηγοριών ήταν ένας τυχαίος μάντης στο διαδίκτυο, πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια.

«Δεν σταματάει να καλεί τον μάντη από το πρωί! Της εξήγησα ότι δεν έχω κάνει τίποτα, αλλά δεν με πιστεύει. Δεν αντέχω άλλο έτσι», αποκάλυψε ο άνδρας στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την αναφορά.

Ο αστυνομικός Ζάο Σινγκιού από το τμήμα του Guandou εξήγησε: «Η γυναίκα πλήρωσε τον λεγόμενο "μάστερ" και αφού είχε ήδη δώσει τα χρήματα, πίστεψε ότι η απάντησή του έπρεπε να είναι σωστή. Άλλωστε, πολλοί της είχαν πει ότι ήταν πολύ ακριβής στις προβλέψεις του».

Η επέμβαση της αστυνομίας έφερε ηρεμία: Το ζευγάρι επανήλθε στην καθημερινότητά του

Οι αστυνομικοί επέπληξαν τη γυναίκα για τη συμπεριφορά της και της εξήγησαν ότι δεν πρέπει να βασίζει την εμπιστοσύνη ή τις κατηγορίες της σε ψευδούς μέντιουμ του διαδικτύου.

Μετά την παρέμβασή τους, η γυναίκα συνειδητοποίησε το λάθος της και συμφιλιώθηκε με τον άνδρα της. Το ζευγάρι επέστρεψε τελικά στην καθημερινή του ζωή, αφήνοντας πίσω την έντονη κρίση που πέρασε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ