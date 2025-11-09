Σοκαριστική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία: Πολλοί τραυματίες, στο σημείο όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Pezinok στη Σλοβακία. Οι πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο, πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής (9/11) στη Σλοβακία, με ισχυρές δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν αμέσως στο σημείο. Η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε ότι η ειδοποίηση για το δυστύχημα στη γραμμή Pezinok–Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας ελήφθη στις 19:31 τοπική ώρα.

Ένας επιβάτης περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως «τρομερή» και ανέφερε ότι ζητήθηκε η βοήθεια γιατρών στο μπροστινό μέρος του τρένου. «Δεν έχω ιδέα για το μέγεθος της σύγκρουσης, αλλά ήταν πολύ δυνατή, καθώς το τρένο φρενάρισε απότομα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πιο σοβαροί τραυματισμοί εντοπίζονται στο πρώτο βαγόνι. Οι πυροσβέστες έχουν ήδη εισέλθει στο τρένο και βοηθούν στην εκκένωσή του από τους επιβάτες. Πολλοί τραυματίες μεταφέρονται αυτήν τη στιγμή από τις δυνάμεις διάσωσης σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι αιτίες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή πρόβλημα στη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ η γραμμή βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού.

DEVELOPING: 2 Trains collide on Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia — police pic.twitter.com/T9ksn7sVKa November 9, 2025

