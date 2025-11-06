Η ΑΜΒΥΞ παρουσιάζει το νέο Bond London Dry Gin

Ένα απόσταγμα σύνδεσης, αυθεντικότητας και βρετανικής τελειότητας για πρώτη φορά στο Athens Bar Show 2025.

Η ΑΜΒΥΞ, η παλαιότερη εταιρεία εισαγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών (αλλά και μη) στην Ελλάδα, παρουσίασε για πρώτη φορά στο Athens Bar Show 2025 το Bond London Dry Gin — ένα gin που δεν περιορίζεται στην τέχνη της απόσταξης, αλλά επαναπροσδιορίζει την τέχνη της σύνδεσης.

Μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Bond London Dry Gin, οι opinion leaders και οι επαγγελματίες του χώρου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, ανακαλύπτοντας τη φιλοσοφία και την πολυπλοκότητα του gin μέσα από signature serves που ανέδειξαν τη φρεσκάδα και την ισορροπία του, καθώς και το perfect serve Bond & Tonic.

Η συμμετοχή αυτή σηματοδότησε την επίσημη είσοδο του Bond London Dry Gin στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή δημιουργίας και καινοτομίας για την ΑΜΒΥΞ — μια εταιρεία που δεν περιορίζεται στη διανομή κορυφαίων brands, αλλά προχωρά στη δημιουργία τους.

Με το Bond London Dry Gin , η ΑΜΒΥΞ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, ενισχύοντας τη θέση της ως πρωτοπόρα εταιρεία στην αναπτυξη νέων brands στον κόσμο των spirits.

Bond London Dry Gin – Made to Bond.