Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης βρέθηκε σε σπηλιά στα ελληνοαλβανικά σύνορα: Μπορεί να πιάσει και φάλαινα

Σε μια υγρή σπηλιά κάτω από τα αλβανο-ελληνικά σύνορα, επιστήμονες ανακάλυψαν έναν ιστό αράχνης που είναι αρκετά μεγάλος ώστε να πιάσει μέχρι και φάλαινα. Με έκταση 106 τετραγωνικά μέτρα, είναι πιθανό πως ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος ιστός του είδους που έχει βρεθεί ποτέ.

Ο γιγαντιαίος ιστός, που θεωρείται ο μεγαλύτερος του είδους του στον κόσμο, δεν δημιουργήθηκε από μία μόνο αράχνη, αλλά από περίπου 111.000 που ζουν συλλογικά μέσα στη Sulfur Cave (Σπήλαιο του Θείου), που βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.

Οι 110.000 εργάτριες του μεγαλύτερου ιστού στον κόσμο

Οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν πως εκεί κατοικούν 69.000 οικιακές αράχνες (barn funnel weavers) και πάνω από 42.000 Prinerigone vagans. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση αποικιακής δημιουργίας ιστού ανάμεσα σε είδη που κανονικά δεν συνεργάζονται.

Η Sulfur Cave βρίσκεται κάτω από τον ποταμό Σαραντάπορο, που έχει σμιλέψει το φαράγγι Vromoner, όνομα που στα ελληνικά σημαίνει «βρόμικο νερό», εξαιτίας της χαρακτηριστικής μυρωδιάς του θείου. Στο εσωτερικό της, αναβλύζουν πηγές πλούσιες σε θειούχα νερά, τα οποία μυρίζουν σαν σάπια αυγά και τροφοδοτούν ένα μοναδικό οικοσύστημα.

Ο παράξενος κύκλος ζωής στη Σπηλιά του Θείου

Σε αντίθεση με τα περισσότερα οικοσυστήματα που βασίζονται στη φωτοσύνθεση, εδώ η ζωή στηρίζεται στη χημειοαυτοτροφία, δηλαδή όταν οι μικροοργανισμοί αντλούν ενέργεια από χημικές αντιδράσεις του θείου, δημιουργώντας μια κολλώδη βιομεμβράνη πάνω στους τοίχους της σπηλιάς.

Η βιομεμβράνη αυτή αποτελεί την κύρια τροφή για προνύμφες και μικρές μύγες, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν το αγαπημένο γεύμα των αραχνών. Ο γιγαντιαίος ιστός εντοπίστηκε εκεί όπου οι ερευνητές βρήκαν ένα πυκνό σμήνος μικροσκοπικών μυγών, που προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες αράχνες να υφάνουν μαζί το τεράστιο αυτό έργο.

