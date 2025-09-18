Αλβανία: Νέος νόμος για την ισότητα φύλων αναγνωρίζει ταυτότητες πέρα από άνδρα και γυναίκα

Στην Αλβανία, ο νέος νόμος για την ισότητα φύλων αλλάζει ριζικά τον μέχρι τώρα ορισμό του φύλου, αναγνωρίζοντας ταυτότητες πέρα από το παραδοσιακό δίπολο άνδρα–γυναίκα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο.

Μέχρι σήμερα, το φύλο στην Αλβανία αναγνωριζόταν αποκλειστικά ως άνδρας και γυναίκα. Όμως, ο νέος νόμος για την «Ισότητα των Φύλων», που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο, φέρνει έναν νέο, συμπεριληπτικό ορισμό.

Στην αρχική εκδοχή του σχεδίου νόμου, ο ορισμός ήταν σαφής: «Γυναίκες και άνδρες, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, σημαίνει επίσης κορίτσια και αγόρια».

Από την παρέμβαση της κοινότητας LGBTI στη νομική αναγνώριση νέων ταυτοτήτων

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης τον Μάρτιο, η συμμαχία LGBTI ζήτησε ο ορισμός να διευρυνθεί «πέρα από το δίπολο άνδρας-γυναίκα». Το αίτημα έγινε δεκτό από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Έτσι, στο τελικό κείμενο, ο όρος «φύλο» ορίζεται πλέον ως «συμπεριληπτικός, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της μη-διάκρισης, σε σχέση με την ταυτότητα και την έκφραση φύλου».

Η λέξη «συμπεριληπτικός» εντάχθηκε σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου, κάτι που δείχνει πως δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή στη διατύπωση, αλλά για σκόπιμη επέκταση με νομικές συνέπειες.

Επιπλέον, εισάγεται ο όρος «έκφραση φύλου», που σημαίνει ότι κάθε άτομο μπορεί να δηλώνει την ταυτότητα φύλου που επιθυμεί.

Περιορισμοί και ανοιχτά ερωτήματα

Το νομοσχέδιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα ποια μη-δυαδικά φύλα αναγνωρίζονται. Στον διεθνή διάλογο για την ταυτότητα φύλου, ορισμένοι ερευνητές κάνουν λόγο για πάνω από 70 διαφορετικές ταυτότητες, κάτι που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την πρακτική εφαρμογή του νόμου.

Ο νέος νόμος προβλέπει υποχρεωτική εκπροσώπηση φύλων από 30% έως 50% σε ηγετικές θέσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα ισχύσει σε όλα τα θεσμικά όργανα: νομοθετικά, εκτελεστικά, δικαστικά, καθώς και στην κεντρική και τοπική διοίκηση. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που προκαλεί αντιπαράθεση είναι: πώς θα εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις όταν τα φύλα δεν θα είναι πλέον μόνο δύο;

Με δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες, οι ποσοστώσεις είναι σαφείς: τουλάχιστον 30% γυναίκες και το υπόλοιπο άνδρες. Όμως, αν αναγνωρίζονται περισσότερα φύλα, η «μαθηματική φόρμουλα» δεν βγαίνει, π.χ. με τέσσερα φύλα και ελάχιστο ποσοστό 30% το καθένα, το σύνολο θα έφτανε στο 120%, κάτι ανέφικτο.

