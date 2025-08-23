Ο μύκητας που μετατρέπει τις αράχνες σε ζωντανές-νεκρές: Είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο;

Ένας παράξενος μύκητας ελέγχει αράχνες και τις μετατρέπει σε «ζωντανές νεκρές». Ανακαλύφθηκε σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ρωσία. Είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο;

Ένας ιδιαίτερα σπάνιος αλλά και εντυπωσιακά τρομακτικός μύκητας κάνει την εμφάνισή του σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, μετατρέποντας τις αράχνες σε άβουλα «ζωντανά πτώματα». Ο Gibellula attenboroughii, όπως ονομάστηκε προς τιμήν του βιολόγου David Attenborough, έχει τη μοναδική ικανότητα να διεισδύει στο σώμα της αράχνης, να ελέγχει το νευρικό της σύστημα και να την καθοδηγεί στο θάνατό της σε ανοιχτό χώρο - εκεί όπου τελικά θα καρποφορήσει.

Η διαδικασία μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας: η μολυσμένη αράχνη εγκαταλείπει τον ιστό της, παραμένει ακίνητη μέχρι να πεθάνει, και τότε ο μύκητας ξεπροβάλλει από το κουφάρι της.

Οι πρώτες καταγραφές του φαινομένου έχουν προέλθει από περιοχές όπως η Ιρλανδία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσφατα η Ρωσία, με εντοπισμένα «λευκά κουφάρια» σε σπίτια, σπηλιές και αυλές, ένα θέαμα που προκαλεί ρίγος ακόμη και στους πιο έμπειρους φυσιοδίφες.

Αν και η εικόνα παραπέμπει σε σενάρια όπως αυτά του δημοφιλούς video game «The Last of Us», οι ειδικοί διαβεβαιώνουν πως ο συγκεκριμένος μύκητας δεν αποτελεί άμεση απειλή για τον άνθρωπο, τουλάχιστον όχι στο κοντινό μέλλον. Η εξελικτική προσαρμογή για να «χτυπήσει» τον ανθρώπινο εγκέφαλο θα απαιτούσε πιθανότατα εκατομμύρια χρόνια, όπως σημειώνουν.

Η περίπτωση του Gibellula attenboroughii φέρνει ξανά στο προσκήνιο το τεράστιο, και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, σύμπαν των μυκήτων. Σύμφωνα με επιστήμονες, εκατομμύρια άγνωστα είδη ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη στη φύση, με ιδιότητες που ξεπερνούν τη φαντασία. Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

