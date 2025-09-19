Φρίκη στο αεροδρόμιο της Φλόριντα: Επιβάτης κουβαλούσε ανθρώπινα οστά και τα κάπνιζε ως πούρα (vid)

Στιγμές απόλυτης φρίκης βίωσαν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου της Φλόριντα, αφού άνδρας συνελήφθη λόγω του ότι κουβαλούσε, μέσα στις αποσκευές του ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!)

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φλόριντα αντίκρισαν μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχάσουν. Μέσα στις αποσκευές ενός άνδρα βρέθηκαν ανθρώπινα οστά, προσεκτικά τυλιγμένα σε φύλλα αλουμινίου.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση φωτογραφιών, ενώ τα λείψανα καταστράφηκαν για λόγους δημόσιας υγείας. Δείγμα τους κρατήθηκε ώστε να προχωρήσει ταυτοποίηση του νεκρού.

«Λατρευτικά εργαλεία» και «τσιγάρα»: Σοκάρει η κατάθεση του συλληφθέντα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, ο επιβάτης παραδέχτηκε πως χρησιμοποιούσε τον σκελετό σε τελετουργίες μαγείας. Μάλιστα, ανέφερε ότι τύλιγε κόκαλα και τα κάπνιζε, αποκαλώντας τα «λατρευτικά εργαλεία» και «τσιγάρα». Η ομολογία του άφησε άφωνους τους αστυνομικούς που τον ανέκριναν.

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο παράδοξων συμβάντων. Το 2023, για παράδειγμα, οι αρχές είχαν εντοπίσει έναν επιβάτη που προσπαθούσε να μεταφέρει στις αποσκευές του έναν ζωντανό πύθωνα μήκους τεσσάρων μέτρων, ελπίζοντας ότι δεν θα εντοπιζόταν στον έλεγχο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον μακάβριο σκελετό που μετέφερε ο ταξιδιώτης, προειδοποιώντας για το σκληρό περιεχόμενο. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί η ταυτότητα του νεκρού και η προέλευση των λειψάνων.

