Τέταρτος νεκρός μέσα σε ένα μήνα: Τι συμβαίνει στη Disney World; (vid)

Μέσα σε έναν μήνα τέσσερις άνθρωποι που επισκέφτηκαν τη Disney World έχασαν τη ζωή τους δημιουργώντας ένα μυστήριο για «το πιο χαρούμενο μέρος στον κόσμο».

Μια επισκέπτρια της Disney World βρέθηκε νεκρή μέσα σε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να αποτελεί το τέταρτο θύμα μέσα σε ένα μήνα στο «καταραμένο» όπως αποδεικνύεται θέρετρο των ΗΠΑ.

Η 40χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο ξενοδοχείο Pop Century Resort τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (2/11). Αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Όραντζ στη Daily Mail. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα προηγούμενα τρία θύματα

Η τραγωδία αυτή συνεχίζει το ανατριχιαστικό μοτίβο που φαίνεται να έχει σχηματιστεί τον τελευταίο μήνα στο «πιο χαρούμενο μέρος του κόσμου».

Η αρχή έγινε στις 14 Οκτωβρίου , όταν μια 31χρονη θαυμάστρια της Disney, η Summer Equitz αυτοκτόνησε στο ξενοδοχείο Contemporary Resort. Η αιτία θανάτου της ήταν οι«πολλαπλοί τραυματισμοί από αμβλύ αντικείμενο», χωρίς ο ιατροδικαστής να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Equitz, η οποία είχε επισκεφθεί τη Disney World κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτός της, είχε ταξιδέψει μόνη της από το Ιλινόι στο θέρετρο χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 Οκτωβρίου , ένας 60χρονος άνδρας πέθανε ύστερα από ιατρικό επεισόδιο στο Fort Wilderness Resort and Campground. Ο άνδρας ταξίδευε με τη σύζυγό του, η οποία τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η αναφορά του αναισθησιολόγου νοσοκόμου δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, αλλά σημείωνε ότι ο άνδρας έπασχε από υπέρταση και τελικού σταδίου ηπατική νόσο.

Στις 23 Οκτωβρίου υπήρξε και τρίτο θύμα. Ο 28χρονος Matthew Cohn, υποψήφιος διαιτητής του NFL, ήταν το πιο πρόσφατο άτομο που πέθανε στο θέρετρο πριν από το περιστατικό της Κυριακής. Ο Cohn έβαλε τέλος στη ζωή του στο ίδιο ξενοδοχείο με την Equitz, όπου σύμφωνα με αναφορές, πήδηξε από ένα μπαλκόνι.

Οι θάνατοι στη Disney από το 1971

Συνολικά, με τους τέσσερις πρόσφατους θανάτους, ο αριθμός των επισκεπτών που έχουν πεθάνει στη Disney World από το άνοιγμά της το 1971 ανέρχεται σε 69.

Το Pop Century Resort, όπου πέθανε η 40χρονη γυναίκα την περασμένη Κυριακή, είναι ένα οικονομικό ξενοδοχείο με θεματολογία την αμερικανική ποπ κουλτούρα του 20ού αιώνα.

Γνωστό για τη φανταχτερή του διακόσμηση, το θέρετρο συνδέεται με τα πάρκα Epcot και Hollywood Studios μέσω του Skyliner, ενός συστήματος εναέριων τελεφερίκ που ενώνει πολλαπλά θεματικά πάρκα και ξενοδοχειακά συγκροτήματα μεταξύ τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ