Το live γιορτή της Aeon

Το Gazzetta βρέθηκε στο live γιορτή της ράπερ Aeon. Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα παρουσίασε, στο «Fuzz», τον δίσκο της «Χαϊμαλίνα».

Καμία σκηνή δεν είναι μικρή και κανένας καλλιτέχνης δεν νοιάζεται για τετραγωνικά του χώρου που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχουν καλλιτέχνες που τη «γεμίζουν» και αυτοί χάνονται μέσα της. Υπάρχουν αυτοί που απλά διεκπεραιώνουν και εξαργυρώνουν το όνομά τους, αυτοί που δέχονται περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει τεχνική βοήθεια και αυτοί που έχουν κάτι να πουν και να αφήσουν πίσω τους. Η Aeon ανήκει στην τελευταία κατηγορία και το live της, το Σάββατο (1/11), για τον δίσκο «Χαϊμαλίνα» ήταν η πιο σημαντική στιγμή της. Τα είπε όλα, τα είπε με τον τρόπο της, με τον χαρακτήρα της, με το ασταμάτητα εξελισσόμενο ταλέντο της.

Η rap diva -από την κρητική καλύβα- έκανε δική της σκηνή του «Fuzz» και το έκανε ανυπόκριτα, ουσιαστικά, γεμάτη χαρά. Η αφοσίωσή της στο ραπ παιχνίδι, στη μουσική, στην έντιμη συνδιαλλαγή με το κοινό είναι απαράμιλλη και την έδειξε χωρίς καμία συγκράτηση. Το LP «Χαϊμαλίνα» είναι ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και επιβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα σταθερά βήματά της. «Απαιτούσε» ζωντανή εμφάνιση γεμάτη έμπνευση, φαντασία, προοπτική και αυθεντική καλή διάθεση. Και η Aeon έδωσε αυτά ακριβώς. Σε αυτό το live θα μπορούσαμε να είμαστε στην πλατεία του χωριού και όλο το χωριό, η πόλη, να χορεύει μαζί μας. Respect ρε Κωνσταντίνα!



Πώς να μην εκτιμήσεις την Aeon;



H Aeon, εκπέμπει σιγουριά, ευγένεια, σεβασμό και μια κρυμμένη ανησυχία να κάνει κάτι καλό που θα αρέσει πρώτα σε εκείνη και μετά στο κοινό που την ακούει. Αυτή η ράπερ προχωρά σταθερά, «αθόρυβα» και χωρίς εκπτώσεις και επιζήμιους συμβιβασμούς. Αυτό που βλέπετε, ακούτε, αυτό είναι η Aeon. Μια τύπισσα που θέλει να ψυχαγωγεί τον κόσμο, να του διευρύνει, όσο μπορεί, τους κοινωνικούς, πνευματικούς, ορίζοντες και να προχωρά διαρκώς την τέχνη της, τη μουσική, την παράδοσή της. Με το έργο και τις πράξεις της στηρίζει αυτούς που τη στηρίζουν και σέβεται όλους όσους είναι αληθινοί και δοτικοί μαζί της. Όταν ακούς το ραπ της νιώθεις το ενδιαφέρον, την αγνή της πρόθεση να σε κάνει να νιώσεις καλά. Πώς να μην το εκτιμήσεις αυτό; Πώς να μην την εκτιμήσεις;

Το live του Σαββάτου (1/11) ήταν η παρουσίαση που άξιζε το άλμπουμ «Χαϊμαλίνα». Σε αυτή τη δουλειά η Aeon έχει δώσει πολλά από την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική της έκφραση. Η γνώση και η αγάπη της για την παραδοσιακή μουσική, για τον τόπο της, την Κρήτη, ακούγεται στα κομμάτια «Kaukos», «Kokkin’ Axeili». Και το άκουσμα έγινε οπτικό ερέθισμα, γεγονός, που μας άγγιξε βαθιά. Το ξεκίνημα του live έγινε με το πρώτο τραγούδι, με λύρα κρητική, λαούτα και με θεατρική σκηνική παρουσία. Μετά απ’ αυτό ανυπομονούσες για υπόλοιπα.

Οι «εικόνες» της Aeon



Το άλμπουμ «Χαϊμαλίνα» παρουσιάστηκε υπό την έννοια του concept. Η σκηνή του «Fuzz» δέχτηκε τις «εικόνες» της Aeon και αυτές ήταν πανέμορφες, όπως τα visuals στο παρασκήνιο. Η ηρεμία και η δύναμή της αφέθηκαν ελεύθερες και σάρωσαν! Στο πανέμορφο αποτέλεσμα συνέβαλλαν σημαντικά οι καλεσμένοι-φίλοι της Κωνσταντίνας. TNT, Aria, Mi555, Dolly Vara, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ταρακούνησαν για τα καλά το κοινό. Οι θεατές-ακροατές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, στη διάθεση της Aeon και σίγουρα πέρασαν καλά. Το οπτικοακουστικό θέαμα δεν είχε κανένα κενό και πάντα υπήρχε η ασφάλεια του πολύ δυνατού DJ Silkroad. Σε αυτή την ασταμάτητη ροή η γενναιοδωρία περίσσεψε, η ραπ μουσική τιμήθηκε, η παράδοση επίσης και μαζί με τις μεγάλες ψυχές και τη φιλία έδωσαν την τεράστια αγκαλιά που άξιζε και αξίζει η Aeon.

