Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

Η εργασιακή κουλτούρα «996» (9π.μ.-9 μ.μ., 6 μέρες) από την Κίνα φέρνει ανησυχία για την ψυχική υγεία της Γενιάς Ζ. Παρά τις απαγορεύσεις, πολλές εταιρείες συνεχίζουν τις εξαντλητικές ώρες εργασίας, ενώ άλλες υιοθετούν ευρωπαϊκά ωράρια για καλύτερη ισορροπία.

Η εργασία από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα, γνωστή ως «996», αποτελεί την απαιτητική εργασιακή κουλτούρα πολλών κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών. Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κίνας απαγόρευσε το σύστημα πριν από τέσσερα χρόνια, η τάση φαίνεται να φτάνει και σε άλλες τεχνολογικές αγορές, όπως η Σίλικον Βάλεϊ.

Οι αριθμοί δεν αφήνουν καμία αμφιβολία: 12 ώρες εργασίας την ημέρα, Δευτέρα έως Σάββατο, σημαίνει 72 ώρες εβδομαδιαία. Αν τηρούσαμε τις συνιστώμενες 8 ώρες ύπνου, οι εργαζόμενοι θα περνούσαν το 62% του ξύπνιου χρόνου τους στην εργασία.

Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην ιδέα ότι όσο περισσότερο δουλεύει κανείς, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Όμως, η ψυχική υγεία των εργαζομένων υποφέρει. Σύμφωνα με μελέτη στο Nature, η υπερφόρτωση και η κουλτούρα «996» οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση και ψυχολογική δυσφορία, ιδιαίτερα στη Γενιά Ζ.

Η διαφορά ανάμεσα στις γενιές είναι εμφανής: ενώ οι Γενιές Χ και οι baby boomers δίνουν έμφαση στη συνεισφορά και την οικογένεια, η Γενιά Ζ αναζητά προσωπική ανάπτυξη, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ευέλικτο ωράριο. Έτσι, οι νεότεροι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας και δείχνουν υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας.

Παρά τις νομικές απαγορεύσεις, πολλές εταιρείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν εξαντλητικά ωράρια λόγω χαμηλών μισθών και αδύναμης επιβολής της νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, άλλες επιχειρήσεις στρέφονται σε ευρωπαϊκά ωράρια, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων.

