Ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει στα 920 ευρώ, με αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία.

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η νέα αύξηση, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως σε σύγκριση με πέρυσι, αποφέροντας ετήσιο όφελος που προσεγγίζει σχεδόν μισό μισθό.

Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022, με τη συνολική άνοδο να φτάνει το +41,5% σε σχέση με το 2019.

Τι αλλάζει με τον νέο κατώτατο μισθό

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού δεν επηρεάζει μόνο τους εργαζόμενους που αμείβονται με αυτόν, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, καθώς και μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «σε τόσο σύνθετη συγκυρία, η εθνική ισχύς που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να στηρίζεται στην εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μικρόκοσμου».

Η αύξηση εντάσσεται σε μια συνολική πορεία ανόδου του κατώτατου μισθού, ο οποίος από τα 650 ευρώ το 2019 έφτασε στα 880 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,4%. Αυτό μεταφράζεται σε 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό σήμερα, πριν από τη νέα αύξηση, έχουν δει αποδοχές που αντιστοιχούν σε πέντε επιπλέον βασικούς μισθούς του 2019.

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, αν ληφθεί υπόψη η πορεία του πληθωρισμού, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί υπερβαίνουν τις αντίστοιχες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, έχει σχεδόν επιτευχθεί και ο στόχος για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, όπως είχε τεθεί στις εκλογές του 2023.

Η νέα αύξηση συνυπολογίζεται και με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ενώ για τους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών το όφελος είναι μεγαλύτερο, λόγω εκπτώσεων και αφορολόγητου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και τις τριετίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

