Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

Στα 920 ευρώ, αν δεν προκύψει καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής, αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός με τις σχετικές ανακοινώσεις να τις αναμένουμε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η εισήγηση που έχουν από τους αρμόδιους φορείς στα χέρια τους στην κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 910 και 930 ευρώ με πιθανότατο σενάριο το ποσό να κλειδώσει στα 920 ευρώ. Κανείς πάντως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το νούμερο αυτό να κινηθεί προς τα πάνω.

Πρόκειται για την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 η οποία και θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου και θα αφορά τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και το δημόσιο.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr