Λουτράκι: Άρπαξαν πάνω από 30.000 ευρώ με καλάσνικοφ από τα ΕΛΤΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/03) στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου, όπου ένοπλοι με καλάσνικοφ κατάφεραν να αποσπάσουν 30.000 ευρώ.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 07:45 το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του ΑΤΜ του καταστήματος.

Σύμφωνα με τοπικα ΜΜΕ, δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και βαριά οπλισμένοι, ο ένας εκ των οποίων προσέγγισε το ΑΤΜ, κατάφεραν να αρπάξουν περίπου 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς το όχημα που τους περίμενε ο συνεργός τους.

