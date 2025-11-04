Οι 6 πιο υγιεινοί τρόποι για να πίνεις τον καφέ σου

Μικρές αλλαγές που κάνουν τον αγαπημένο σας ρόφημα πιο ωφέλιμο για την υγεία.

Ο καφές μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πρωινή ιεροτελεστία—είναι πλούσιος με αντιοξειδωτικά και μπορεί ακόμη και να προσφέρει πιθανά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, το πώσ πίνετε καφέ δεν είναι ίδιος σε όλους.

Από το τι προσθέτετε μέχρι τον τρόπο παρασκευής του, μικρές τροποποιήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στις επιπτώσεις του καφέ στην υγεία.

Ακολουθούν μερικοί από τους πιο υγιεινούς τρόπους για να απολαύσετε τον καφέ, με την υποστήριξη της επιστήμης της διατροφής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr