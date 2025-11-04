Ξύπνησε από κώμα και κατηγόρησε τη σύντροφό του πριν πεθάνει: «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»

Η τελευταία εξομολόγηση ενός 22χρονου που άλλαξε την πορεία της υπόθεσης και συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό από τη Φλόριντα κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς ένας 22χρονος άνδρας ξύπνησε από κώμα λίγο πριν πεθάνει και αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή. Τα λόγια του πριν ξεψυχήσει αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο Ντάνιελ Γουότερμαν τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο τον περασμένο Φεβρουάριο, και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που λάμβανε χώρα το Super Bowl, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύντροφό του, Λέια Μάμπι, η οποία οδηγούσε σε διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο. Μετά το δυστύχημα, ο νεαρός έπεσε σε κώμα, με πολλούς να πιστεύουν αρχικά πως εκείνος έφερε την ευθύνη.

«Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»

Όταν όμως λίγες μέρες αργότερα συνήλθε, πρόλαβε να μιλήσει στη μητέρα του και στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας ότι η Λέια ήταν αυτή που προκάλεσε το δυστύχημα. Όπως είπε, λίγο πριν από τη σύγκρουση, η 24χρονη του είχε πει ψυχρά: «Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει».

Ο Ντάνιελ υπέστη πολλαπλά κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη, την κλείδα και τα πόδια, ενώ τα ζωτικά του όργανα παρέμειναν ανέπαφα. Παρ’ όλα αυτά, μετά από λίγες εβδομάδες νοσηλείας, υπέκυψε στα τραύματά του. Πριν πεθάνει, κατέθεσε στις αρχές όσα θυμόταν, βοηθώντας έτσι την αστυνομία να οδηγήσει τη Μάμπι στη δικαιοσύνη.

Η 24χρονη συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση με όχημα, αφού η εισαγγελία αναβάθμισε τις αρχικές κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Τζον Χέιγκερ, «δεν ήταν ατύχημα. Οι αποδείξεις δείχνουν ότι δεν πάτησε ποτέ φρένο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε τη στιγμή της πρόσκρουσης».

Η Μάμπι αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση 150.000 δολαρίων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στις ΗΠΑ, καθώς οι λεπτομέρειες που βγήκαν στο φως δείχνουν πως ο νεαρός άνδρας έδωσε τη μάχη του για να αποκαλύψει την αλήθεια μέχρι, κυριολεκτικά, την τελευταία του πνοή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ