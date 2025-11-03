Κένυα: Η αστυνομία έσωσε από οργισμένο πλήθος τέσσερις ύποπτους για μαγεία 

Χάος στο χωριό Kyasila της Κένυας όταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες, ύποπτοι για μαγεία, βρέθηκαν έξω από την κατοικία πολιτικού. Η αστυνομία επενέβη για να τους σώσει από το οργισμένο πλήθος.

Χάος ξέσπασε σε χωριό της Κένυας αυτή την εβδομάδα, όταν κάτοικοι εντόπισαν ομάδα ατόμων που θεωρούνταν ύποπτα για μαγεία έξω από την κατοικία ενός πολιτικού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Kyasila, όπου δύο άνδρες και δύο γυναίκες βρέθηκαν να κατέχουν αντικείμενα που, σύμφωνα με τις τοπικές αντιλήψεις, σχετίζονται με μυστικιστικές πρακτικές.

Η παρουσία τους προκάλεσε ανησυχία στην κοινότητα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να σχηματίσουν σύντομα ένα οργισμένο πλήθος και να απαιτήσουν εξηγήσεις για τις ασυνήθιστες δραστηριότητές τους. Καθώς η ένταση αυξανόταν, ένας από τους κατοίκους απείλησε τους υπόπτους να τους λιντσάρει, προτού η αστυνομία φτάσει στο σημείο.

Οι αρχές κατάφεραν να διασώσουν την τετράδα των... μάγων, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές μέρος για ανάκριση, ενώ το πλήθος παρέμεινε στο σημείο, πιθανώς έτοιμο να συνεχίσει τη δράση του. Οι τοπικές αρχές διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση, προσπαθώντας να διασαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην ένταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ