Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ναυάγιο της δυναστείας Μινγκ σε βάθος 1.500 μέτρων

Αρχαιολόγοι ανέσυραν πάνω από 900 αντικείμενα από δύο ναυάγια της δυναστείας Μινγκ σε βάθος 1.500 μέτρων στη Νότια Σινική Θάλασσα, αποκαλύπτοντας τον αρχαίο Θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού.

Μια σημαντική ανακάλυψη στη Νότια Σινική Θάλασσα έρχεται να υπενθυμίσει ότι ο πλανήτης μας εξακολουθεί να κρύβει πολλά μυστικά. Η Εθνική Διοίκηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κίνας ανακοίνωσε τον εντοπισμό πάνω από 900 πολιτιστικών κειμηλίων από δύο αρχαία ναυάγια, σε μια ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2023 και 2024 σε συνεργασία ερευνητικών ινστιτούτων και ενός τοπικού μουσείου.

Τα δύο ναυάγια εντοπίστηκαν σε βάθος 1.500 μέτρων. Στο πρώτο, οι αρχαιολόγοι ανέσυραν 890 αντικείμενα, ανάμεσά τους πορσελάνες, κεραμικά και χάλκινα νομίσματα. Το δεύτερο ναυάγιο περιλάμβανε 38 αντικείμενα, όπως ξύλινα, πορσελάνινα και κεραμικά είδη, όστρακα και κέρατα ελαφιών.

Και τα δύο ναυάγια χρονολογούνται στην δυναστεία Μινγκ (1368-1644), επιβεβαιώνοντας την ενεργή ναυτιλία των Κινέζων στην περιοχή κατά την εποχή εκείνη. Τα ευρήματα αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία για τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνταν στον αρχαίο Θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέες πληροφορίες για την ιστορία της ναυτιλίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας, ενώ αναδεικνύει την τεχνολογική πρόοδο που επιτρέπει την εξερεύνηση τόσο μεγάλου βάθους στις θάλασσες του κόσμου.

