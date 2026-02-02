Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό

Ακόμη μια ιστορία... τρέλας από την μακρινή ασιατική χώρα.

Η αποκάλυψη για το ποιο έτος ισχύει σήμερα στη Βόρεια Κορέα έχει προκαλέσει έκπληξη στα social media, φωτίζοντας ακόμη μία πτυχή του απομονωμένου και μυστικοπαθούς καθεστώτος.

Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση ότι η χώρα έχει τα τελευταία χρόνια εγκαταλείψει αθόρυβα το δικό της ημερολόγιο και έχει υιοθετήσει το Γρηγοριανό, το οποίο χρησιμοποιείται από τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου.

