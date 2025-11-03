Απολύθηκε δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες: Δικαστική δικαίωση και 46.000 ευρώ αποζημίωση

Ένας εργαζόμενος της Transcinca SA έλαβε 46.665 ευρώ αποζημίωση μετά από δύο απολύσεις σε διάστημα δύο εβδομάδων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αραγωνίας έκρινε τις απολύσεις άδικες, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της εταιρείας.

Ένας εργαζόμενος της εταιρείας Transcinca SA έλαβε αποζημίωση άνω των 46.000 ευρώ μετά από δύο απολύσεις μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, όπως αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αραγωνίας (TSJA). Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παραβίασε τα εργασιακά του δικαιώματα και κήρυξε τις απολύσεις άδικες.

Ο εργαζόμενος, του οποίου η ταυτότητα παραμένει ανώνυμη, ήταν διευθυντής μεταφορών με μηνιαίο μισθό 3.238 ευρώ. Στις 8 Νοεμβρίου 2022, ξεκίνησε περίοδο προσωρινής ανικανότητας λόγω αυχεναλγίας, ενώ συνέχιζε μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ψυχολογική θεραπεία για μικτή διαταραχή προσαρμογής με άγχος και καταθλιπτική διάθεση.

Η πρώτη απόλυση έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 μέσω συστημένης επιστολής για «πειθαρχικούς λόγους». Έξι ημέρες αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου, η εταιρεία ανέτρεψε την απόφαση μόνο και μόνο για να τερματίσει ξανά τη σύμβαση του εργαζομένου στις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Ο εργαζόμενος προσέφυγε στο δικαστήριο, και το Μονομελές Δικαστήριο Κοινωνικών Αδικημάτων της Ουέσκα αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2025 ότι οι απολύσεις ήταν άδικες και όρισε είτε την επαναπρόσληψή του, είτε την καταβολή 46.665 ευρώ αποζημίωσης.

Η εταιρεία άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας (TSJA) υποστηρίζοντας ότι μόνο η δεύτερη απόλυση ήταν έγκυρη και ότι ο εργαζόμενος παραβίασε την αρχή της καλής πίστης, καθώς είχε εντοπιστεί να τρέχει κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής του άδειας.

Το TSJA απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας, τονίζοντας ότι το τρέξιμο δεν επηρέασε την ανάρρωσή του και δεν μπορεί να συγκριθεί με μία κανονική εργάσιμη ημέρα, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση του στρες του εργαζομένου.

