Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Τραμπ

Πού «σκοντάφτει» το σχέδιο Τραμπ και η γεωπολιτική ισχύς, ως πραγματικό διακύβευμα γύρω από το παγωμένο νησί.

Το ακραίο φυσικό περιβάλλον της Γροιλανδίας, η έλλειψη βασικών υποδομών και η ιδιαίτερα δύσκολη γεωλογία έχουν μέχρι σήμερα αποτρέψει την ανάπτυξη ορυχείων για την εξόρυξη σπάνιων γαιών - δηλαδή, των κρίσιμων πρώτων υλών για πλήθος προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταφέρει να επιβάλει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού, τα εμπόδια αυτά δεν πρόκειται να εξαφανιστούν.

Ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση της εξάρτησης της Δύσης από την Κίνα στην παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών, ιδίως μετά τους αυστηρούς περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές τους, ως απάντηση στους εκτεταμένους αμερικανικούς δασμούς της περασμένης άνοιξης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και έχει αποκτήσει συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου, με τον Τραμπ να επαναφέρει την ιδέα ότι η απόσπαση της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να προσφέρει λύση και θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και με «αποζημίωση» έως και 100.000 δολαρίων προς κάθε κάτοικο.

