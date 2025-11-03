Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φοράει πιτζάμες όταν κοιμάται: Η αποκάλυψη της Μελάνια που δεν θα θέλαμε να γνωρίζουμε

Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε μερικές λεπτομέρειες για τη νυχτερινή ρουτίνα του Ντόναλντ, και ναι, είναι όσο αλλόκοτες περιμένεις.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Fox News για το βιβλίο της Melania: A Memoir, η πρώην Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ ρωτήθηκε για το πώς περνάει τα βράδια ο σύζυγός της.

Η απάντηση; «Δεν κοιμάται πολύ… δηλαδή κοιμάται, φυσικά». Λίγο αμήχανο να προσπαθείς να εξηγήσεις στον κόσμο ότι ο άνθρωπός σου όντως κλείνει μάτι, αλλά ΟΚ, ας προχωρήσουμε παρακάτω στα πράγματα που δεν θέλαμε να γνωρίζουμε...

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν ο Τραμπ φοράει πιτζάμες, εκείνη απάντησε με ένα κατηγορηματικό «όχι». Όταν τη ρώτησαν τι φοράει τελικά… το μόνο που έκανε ήταν να βάλει νοητό φερμουάρ στο στόμα της.

Ο Τραμπ, το Air Force One και οι ξενύχτηδες

Από την πλευθρά της, η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, αποκάλυψε πριν από περίπου έναν μήνα, το χειρότερο πράγμα στο να ταξιδεύεις μαζί του: δεν κοιμάται ποτέ. Όπως είπε, «θα σε ξυπνήσει στις 3 το πρωί, γιατί θέλει να μιλήσει για κάτι που είδε στα ΜΜΕ». Φαντάσου να είσαι 30.000 πόδια πάνω από τη Γη και ο Τραμπ να σε ψάχνει γιατί θέλει να σχολιάσει το Fox & Friends.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μια πηγή: «Δεν θέλεις να είσαι στο Air Force One με τον Τραμπ. Ποτέ. Δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει σιωπή. Μόνο ο Τραμπ να καραδοκεί… πάντα ξύπνιος».

Και ξέρεις τι λένε; Όταν ο Τραμπ δεν κοιμάται, ούτε το Twitter (ή το Truth Social πλέον) ξαγρυπνά.

