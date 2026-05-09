Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

Οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις δεν έχουν ευχάριστα νέα για το ελληνικό καλοκαίρι

Οι πρώτες εποχικές προγνώσεις για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν ότι η Ευρώπη – και ιδιαίτερα η νοτιοανατολική Μεσόγειος – ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου αναμένεται να κινηθούν από 1,5 έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ήδη από τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος φαίνεται πως θα είναι ακόμη πιο ακραίος.

