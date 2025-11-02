Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα επίπεδα πλουτωνίου κοντά σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο (vid)

Πανικός στο Σαν Φρανσίσκο μετά την αποκάλυψη ότι πλουτώνιο-239, υλικό για πυρηνικά όπλα, ανιχνεύθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με καθυστέρηση 11 μηνών.

Επείγον προειδοποιητικό μήνυμα εκδόθηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνια, έπειτα από την ανίχνευση επικίνδυνων επιπέδων πλουτωνίου-239 στο πρώην ναυτικό ναυπηγείο Hunters Point στο Σαν Φρανσίσκο.

Το πλουτώνιο-239, κύριο υλικό για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, βρέθηκε σε δείγματα αέρα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με τις αρχές να ενημερώνουν το κοινό σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακάλυψη.

Τι είναι το πλουτώνιο-239 και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο

Το πλουτώνιο-239 είναι ένα ραδιενεργό και χημικά τοξικό στοιχείο. Όταν εισπνέεται, τα μικροσκοπικά σωματίδιά του κολλάνε βαθιά στους πνεύμονες ή μεταφέρονται στο ήπαρ και στα οστά, εκπέμποντας άλφα ακτινοβολία για δεκαετίες.

Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γενετικές βλάβες και καρκίνο των πνευμόνων, ενώ η τοξικότητά του μοιάζει με το να εισπνέεις ραδιενεργό μόλυβδο.

Οι Αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους περίπου ένα χρόνο μετά

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε σε τοπικές ομάδες πολιτών, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενημέρωσε μόλις πρόσφατα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Σαν Φρανσίσκο, παρότι το εύρημα χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2024.

Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς χιλιάδες κάτοικοι ζουν και εργάζονται στην περιοχή που φέρεται να επηρεάζεται.

«Μοιραζόμαστε την ανησυχία σας για την 11μηνη καθυστέρηση στην ενημέρωση από το Ναυτικό. Ζητάμε πλήρη διαφάνεια και άμεση επικοινωνία για την ασφάλεια όλων»,

δήλωσε η Dr. Susan Philip, υγειονομική λειτουργός της πόλης.

Το ραδιενεργό δείγμα εντοπίστηκε στην Περιοχή C (Parcel C), μια οικιστική ζώνη που συνορεύει με λόφο γεμάτο διαμερίσματα και πάρκα όπου συγκεντρώνονται οικογένειες.

Ένα σημείο με... σκοτεινό παρελθόν

Το Hunters Point καλύπτει 866 στρέμματα και υπήρξε ναυτική βάση και εργαστήριο ραδιολογικής άμυνας από τη δεκαετία του 1940 έως το 1960. Εκεί πραγματοποιούταν απορρύπανση πλοίων που είχαν εκτεθεί σε πυρηνικές δοκιμές, αφήνοντας πίσω ραδιενεργά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και τοξικά καύσιμα.

Από το 1989, το σημείο έχει χαρακτηριστεί «Superfund site», δηλαδή μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές των ΗΠΑ.

