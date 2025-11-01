Στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι περιλαμβάνει το μενού του αποψινού δείπνου (vid)

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Στην Αθήνα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας. Όπως έχει γίνει γνωστό, το βράδυ του Σαββάτου (1/11) η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός. Το βράδυ της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά προς τιμήν της από δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή.

Το μενού του δείπνου

Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, το μενού του δείπνου περιλαμβάνει τρεις επιλογές.

Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό: καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο: φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake.

H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό: καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο: φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake.