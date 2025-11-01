Καθαρίστρια κληρονομεί 49 εκατ. ευρώ: Φρίκαρε ο γιος που αποκληρώθηκε!

Ο Ρίτσαρντ Σκοτ άφησε ολόκληρη την περιουσία του στη δεύτερη σύζυγό του, μια πρώην καθαρίστρια και ο γιος του προσπάθησε να αποδείξει ότι ο πατέρας του έπασχε από άνοια, αλλά το δικαστήριο δεν τον πίστεψε.

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο βρετανικής σαπουνόπερας έφτασε μέχρι τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ρίτσαρντ Σκοτ, γνωστός ως «ο βασιλιάς των παζαριών», χάρη στην αυτοκρατορία μεταχειρισμένων ειδών που δημιούργησε γύρω από τη φάρμα του στο Τσέσαϊρ, πέθανε το 2018 σε ηλικία 81 ετών. Ωστόσο, η περιουσία του, ύψους σχεδόν 49 εκατομμυρίων ευρώ, μοιράστηκε τελικά με τρόπο που προκάλεσε οικογενειακό... σεισμό, όπως μεταφέρει η The Telegraph.

Ο πρωτότοκος γιος του, Άνταμ, έμαθε με φρίκη ότι ο πατέρας του είχε αλλάξει τη διαθήκη λίγο πριν τον θάνατό του, αφήνοντας ολόκληρη την περιουσία στη δεύτερη σύζυγό του, Τζένιφερ, μια γυναίκα 28 χρόνια νεότερή του. Α ναι. Και πρώην καθαρίστρια στο σπίτι τους.

Από καθαρίστρια, κληρονόμος εκατομμυρίων

Η Τζένιφερ, λοιπόν, που εργαζόταν για χρόνια στο αρχοντικό της οικογένειας, παντρεύτηκε τον Σκοτ το 2016, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του. Από εκείνη τη στιγμή, ο Άνταμ θεώρησε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε: προσπάθησε να μπλοκάρει τον γάμο, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας του είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια από το 2011 και δεν ήταν ικανός να λαμβάνει αποφάσεις. Όμως η προσπάθειά του απέτυχε.

Όταν ο Σκοτ άλλαξε τη διαθήκη του, ο γιος του βρέθηκε εντελώς εκτός: ούτε η φάρμα ούτε η τεράστια περιουσία του πέρασαν στα χέρια του πρωτότοκου. Ο Άνταμ, ο οποίος είχε περάσει τέσσερις δεκαετίες δουλεύοντας εκεί, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι του είχε υποσχεθεί την κληρονομιά.

Η προσπάθεια εγκλεισμού και η δικαστική μάχη

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Άνταμ έφτασε στο σημείο να επιχειρήσει να βάλει τον πατέρα του σε ψυχιατρική κλινική, ισχυριζόμενος ότι είχε χάσει τα λογικά του. Εκείνη ήταν και η οριστική ρήξη ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Οι δικηγόροι της Τζένιφερ παρουσίασαν στο δικαστήριο επιστολές και μαρτυρίες που έδειχναν ότι ο Ρίτσαρντ Σκοτ ήξερε ακριβώς τι έκανε όταν άλλαξε το όνομά του στη διαθήκη.

Ο δικαστής Τζόναθαν Ρίτσαρντς απέρριψε τα επιχειρήματα του Άνταμ, κρίνοντας ότι ο εκλιπών είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του. «Η νόσος του δεν αλλοίωσε την κρίση ή τα συναισθήματά του προς την οικογένειά του», ανέφερε στην απόφασή του.

Ο «βασιλιάς» ήξερε τι έκανε

Το δικαστήριο αποκάλυψε πως ο Άνταμ είχε ήδη λάβει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ από προηγούμενες συμφωνίες, κάτι που αποδυνάμωσε περαιτέρω τη θέση του. Έτσι, η χήρα Τζένιφερ, σήμερα 60 ετών, κατοχυρώθηκε ως μοναδική δικαιούχος μιας περιουσίας που περιλαμβάνει εκτάσεις, ακίνητα και επενδύσεις εκατομμυρίων λιρών.

Και ζήσαμε εμείς καλά και η Τζένιφερ καλύτερα...

