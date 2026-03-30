Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα

Στη βιογραφία της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ, ο Χιούγκο Βίκερς ρίχνει φως μεταξύ άλλων στην κατάρρευση του γάμου του Καρόλου και της Νταϊάνα.

Ο θυελλώδης γάμος του βασιλιά Καρόλου και της εκλιπούσας Νταϊάνα έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ως ένα παραμύθι που μετατράπηκε σε εφιάλτη, με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς να διατηρεί μόνιμα τον ρόλο της «πέτρας του σκανδάλου».

Ωστόσο, ο έγκριτος βιογράφος Χιούγκο Βίκερς, μέσα από την έρευνά του για τη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ, φωτίζει μια διαφορετική πτυχή της κατάρρευσης αυτής της σχέσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, η περίφημη ατάκα της Νταϊάνα για τους «τρεις ανθρώπους σε αυτόν τον γάμο» ίσως δεν αναφερόταν εξαρχής στην Καμίλα, αλλά σε έναν άνδρα που η παρουσία του υπήρξε καθοριστική και το τέλος του τραγικό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr