Χαμούλης για την συναυλία του ΛΕΞ: Δεν θα πέφτει «καρφίτσα» στο Καυτανζόγλειο!

Μία ακόμα αξέχαστη συναυλία ετοιμάζει ο ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο.

H Θεσσαλονίκη κατεβάζει «ρολά» και βγαίνει έξω σήμερα για την πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ που θα φιλοξενήσει το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο ανάρπαστος ράπερ επιστρέφει στα πάτρια για να μαγέψει με τα τραγούδια του.

Η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου, όμως άλλαξε ημερομηνία και μεταφέρθηκε για σήμερα (1/11). Τα εισιτήρια φυσικά εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες ενώ και κάποια επιπλέον «εξαχνώθηκαν» επίσης.

