Αύριο η βραδιά ανήκει στην Aeon!

Η ραπ ντίβα παρουσιάζει αύριο, στο «Fuzz», τον δίσκο της «Χαϊμαλίνα». Σε αυτό το live σίγουρα θα περάσετε καλά. Μην το χάσετε!

Πώς είναι ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι που τους βλέπεις, τους παρατηρείς και τους ξεχωρίζεις. Ξέρεις… Κάνουν κάτι, λένε κάτι, καταθέτουν άποψη, έργο και εσύ σκέφτεσαι αυτός/ή έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Τέτοια περίπτωση είναι η Aeon. Δεν θα την προσδιορίσω ως ράπερ, ως περσόνα καλλιτεχνική, ως δημιούργημα αντανάκλαση της εποχής της. Αυτό που την ορίζει-καθορίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι το βαθιά ανθρώπινο στοιχείο της. Πάνω σε αυτό οικοδομείται η σχέση της με την τέχνη. Και όταν μιλάμε για «ανθρωπιά», μιλάμε για αυτήν που προσφέρει και διαρκώς επιστρέφει αυτά που δεν έχει ζητήσει! Τέτοια τύπισσα είναι η Aeon. Αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει, σε αυτό που θέλει να αφήσει πίσω της. Στην περίπτωσή της, το προσωπικό γίνεται συλλογικό και μένει τέτοιο. Δηλαδή, τα δίνει όλα και δεν περιμένει τίποτα!

Εδώ και κάποιους μήνες έχει κυκλοφορήσει τον δίσκο «Χαϊμαλίνα». Αύριο (1/11) θα τον παρουσιάσει στο «Fuzz Club» και… όσοι πιστοί προσέλθετε. Αν ζητούσε κάτι από σας, αν το κάνει, είναι η πίστη σας σε αυτήν. Τίποτε άλλο. Και ξέρετε κάτι; Της αξίζει, γιατί αυτή δίνει το ταλέντο, την έμπνευση, το πάθος, τη χαρά και την καλή ψυχή της. Το ραπ της είναι αυθεντικό, αγνό, αφυπνιστικό, ξεσηκωτικό και βρίσκεται και στη «Χαϊμαλίνα».

Απλά μοναδική



Η Aeon έχει τον εξής τρόπο σκέψης: θα κάνω αυτό που θέλω, όπως το θέλω κι ας ματώσω! Σοβαρή, συγκεντρωμένη, σε διαρκή αναζήτηση ήχων, μπιτ, flow, στίχων, sample και φωνών που δεν θες να αγνοήσεις. Η ίδια ξέρει καλά και τη μουσική και τις ιδιαιτερότητες-απαιτήσεις της ραπ έκφρασης, της χιπ-χοπ κουλτούρας. Πλέον, την κατατάσσουμε στην κατηγορία «μοναδική». Όχι για λόγους αλαζονείας, ματαιοδοξίας, έπαρσης και αχρείαστης υπερβολής. Όχι. Η μοναδικότητά της έγκειται στον τρόπο που αξιοποιεί εξωτερικά, εσωτερικά, ερεθίσματα και στο πώς διυλίζει τις αθέατες μουσικές, ηχητικές, στιχουργικές διαδρομές. Πώς; Μέσα από τον άνθρωπο Aeon. Εδώ δεν υπάρχει άλλος εαυτός και εκβιαστικό, χωρίς λόγο προκλητικό, flex. Αυτό που βλέπετε, αυτό είναι η Κωνσταντίνα Aeon.

Μετά απ’ όλα αυτά, τι λέτε ότι θα γίνει αύριο στο «Fuzz»; Γιορτή, χαρά, πάρτι, συνομιλία και χαρούμενη συνοδοιπορία με τη «Χαϊμαλίνα» και τη «ραπ ντίβα» από την Κρήτη. Η πλούσια ραπ έκφραση «εγκλωβίζεται» σε ένα άλμπουμ και γουστάρουμε. Η ίδια ακριβώς έκφραση απελευθερώνεται σε ανοιχτό χώρο και σίγουρα πάνω στη σκηνή. Ε, αυτό δεν το χάνεις! Πάμε και στα υπόλοιπα…

Μια πολύ ωραία τύπισσα



Λοιπόν, αν βάλετε στις γνωστές πλατφόρμες τον δίσκο και όλα τα κομμάτια της Aeon θα αναγνωρίσετε τα εξής: ρυθμικότητα, μελωδία, παραδοσιακά στοιχεία, ευπροσάρμοστη φωνή, ευδιαθεσία, δεξιότητες σε «πάτημα», flow, παίδεμα στο πεδίο της σύνθεσης, στίχους που κουβαλάνε αλήθειες και τον δικό της χαρακτήρα και πολλές, πολλές, συνεργασίες. Στο αυριανό live θα υπάρχουν πολλά ωραία άτομα που θα ανέβουν μαζί της στη σκηνή. Καλλιτεχνάρες (sic) όπως οι Mi55t, Aria, Dolly Vara, TNT και φυσικά στα decks o DJ Silkroad.

Το άλμπουμ «Χαϊμαλίνα» περιλαμβάνει 11 κομμάτια και είναι όλα αξιοπρόσεχτα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα «Μόρτισσες», «Flowqueen», «Takadimi», «Touche». Όσες φορές κι αν ακούσετε την Aeon, πάντα θα έχετε την αγωνία και την ωραία προσμονή να τη δείτε ζωντανά. Μια πολύ ωραία τύπισσα που ξέρει να ραπάρει, να παρτάρει, να ριμάρει, να μας λέει είμαι εδώ για μένα, για εσάς, πάρτε το χαμπάρι!

INFO

Aeon-Παρουσίαση δίσκου «Χαϊμαλίνα»

Στο «Fuzz Club» [Πειραιώς 209 και Πατρ. Ιωακείμ 1]

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια: 150 λεπτά.

Εισιτήρια ΕΔΩ

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

*H Aeon σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook