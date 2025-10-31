H Sony γιορτάζει τα 25 χρόνια του PS2 με θρυλικά games στο PlayStation Plus Classics Catalog

Το PlayStation Plus Classics Catalog εμπλουτίζεται με games του PS2.

Η 25ή επέτειος του PS2 γιορτάστηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ και η αναφορά της Sony στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε θετικές αντιδράσεις με τους τίτλους που επανέρχονται από την τότε εποχή και αποκαλύφθηκαν μέσα από ένα trailer.

Εκεί είδαμε παραγωγές όπως το Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Mister Mosquito, Dark Cloud, Siren και Sly Cooper, που είναι χωρίς αμφιβολία εξαιρετικά παιχνίδια.

Η Sony έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία τίτλων όπως το SoulCalibur 3 και το Tomb Raider Anniversary, που πρόκειται να προστεθούν στην υπηρεσία τους τους επόμενους μήνες, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην πρωτοβουλία των ρετρό παιχνιδιών και βελτιώνει τον emulator της για να φέρει αυτές τις κλασικές εμπειρίες στις σύγχρονες κονσόλες.