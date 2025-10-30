Συλλεκτικός θησαυρός: Βρήκε ξεχασμένο εισιτήριο των Bulls του Μάικλ Τζόρνταν από το 1984 

Ένας συλλέκτης από το Σικάγο βρήκε στο πατάρι του ένα εισιτήριο από την πρώτη χρονιά του Μάικλ Τζόρνταν στους Bulls. Το εισιτήριο του 1984, που κόστιζε 5 δολάρια, θεωρείται πλέον μοναδικό και ανεκτίμητο συλλεκτικό κομμάτι.

Ένα ξεχασμένο κουτί κάτω από το κρεβάτι αποδείχθηκε πραγματικός θησαυρός για έναν συλλέκτη από το Σικάγο. Ο Ντέιβιντ Μπλιξτ, φανατικός φίλος του μπάσκετ και συλλέκτης καρτών, ανακάλυψε μέσα στα παλιά του αναμνηστικά ένα εισιτήριο για έναν αγώνα των Chicago Bulls από το 1984 - τη χρονιά που ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε το ντεμπούτο του στο NBA.

Σε συνέντευξή του στο CBS Chicago, ο Μπλιξτ αποκάλυψε ότι το εισιτήριο κόστιζε τότε μόλις πέντε δολάρια. Επρόκειτο για έναν προπονητικό αγώνα (preseason) στην πρώτη χρονιά του Τζόρνταν, από τους πρώτους που έδωσε ποτέ με τους Bulls. Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στο γυμναστήριο East Chicago Washington, και όπως φαίνεται, το εισιτήριο που βρέθηκε είναι το μοναδικό που διασώζεται μέχρι σήμερα.

Ο Μπλιξτ είχε ανοίξει το κουτί αναζητώντας παλιές κάρτες μπέιζμπολ, μεταξύ των οποίων και μια σπάνια κάρτα του Νόλαν Ράιαν, αλλά η ανακάλυψη του εισιτηρίου τον συγκίνησε περισσότερο. «Πόσο... σούπερ είναι αυτό;» δήλωσε χαμογελώντας, θυμούμενος τη βραδιά που παρακολούθησε τον νεαρό τότε Τζόρνταν να εντυπωσιάζει το κοινό.

Πλέον, το ξεχασμένο εισιτήριο του 1984 θεωρείται πολύτιμο συλλεκτικό αντικείμενο, με τη συναισθηματική και ιστορική του αξία να ξεπερνά κατά πολύ τα πέντε δολάρια της εποχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ