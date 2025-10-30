Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Επιστήμονες εντόπισαν ψάρια σε βάθος 8.336 μέτρων (vid)

Ερευνητές ανακάλυψαν ψάρια σε βάθος άνω των 8.000 μέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, αγγίζοντας το φυσικό όριο στο οποίο μπορεί να υπάρξει ζωή.

Το 2023, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων κατέγραψε και αιχμαλώτισε ψάρια σε βάθη άνω των 8 χιλιομέτρων, ένα επίτευγμα που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Στην τάφρο Izu-Ogasawara, στα δυτικά του Ειρηνικού, κάμερες υψηλής ανάλυσης κατέγραψαν ένα άγνωστο είδος Pseudoliparis (snailfish) να κολυμπά στα 8.336 μέτρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8.178 μέτρων στη διάσημη τάφρο των Μαριανών.

Το σημείο όπου η πίεση... συνθλίβει τη ζωή

Οι τάφροι του Ειρηνικού φτάνουν έως και τα 11.000 μέτρα βάθος, όπου η πίεση είναι πάνω από 1.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επιφάνειας. Εκεί, η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από ηπειρωτικές πλάκες, δημιουργώντας ένα από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη.

Παρά τις ακραίες συνθήκες, η θερμότερη θερμοκρασία των νερών στην τάφρο Izu-Ogasawara, σε συνδυασμό με την αφθονία οργανικής ύλης που βυθίζεται από την επιφάνεια, καθιστούν το περιβάλλον λιγότερο εχθρικό για τη ζωή σε σχέση με την ψυχρότερη τάφρο των Μαριανών.

Το «θερμότερο» μυστικό της ζωής στα πιο ακραία βάθη

Ο καθηγητής Alan Jamieson, επικεφαλής του Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, εξήγησε ότι η θερμότητα είναι εξίσου σημαντική με την πίεση: «Όλοι θεωρούν πως το βάθος είναι το παν, αλλά η θερμοκρασία μπορεί να καθορίσει πόσο βαθιά φτάνει η ζωή», δήλωσε.

Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη θεωρία της όταν εντόπισε το Pseudoliparis belyaevi στα 8.022 μέτρα και ένα άλλο, άγνωστο είδος στα 8.336 μέτρα, τα βαθύτερα ψάρια που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Πώς επιβιώνει η ζωή στο απόλυτο σκοτάδι

Τα ψάρια αυτά, μήκους μόλις 20-25 εκατοστών, τρέφονται με μικρούς καρκινοειδείς που ζουν πάνω σε υλικά τα οποία πέφτουν από την επιφάνεια του ωκεανού, υπολείμματα οργανισμών που πέθαναν και βυθίζονται για εβδομάδες ή και μήνες: «Ο βυθός τρέφεται με ό,τι καταλήγει εκεί κάτω. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες λήξης», σχολίασε ο Jamieson.

Ο Jamieson πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα όρια του βάθους όπου μπορούν να ζήσουν τα ψάρια κι ότι δεν πάει άλλο με το βάθος: Αν κάποιος βρει ψάρι σε μεγαλύτερο βάθος, δεν θα είναι πολύ βαθύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

