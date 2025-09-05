Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης για την ασφάλεια των τροφίμων

Μια νέα επιστημονική μελέτη κατέδειξε ότι ορισμένα είδη ψαριών που καταναλώνονται συχνά μπορεί να περιέχουν υδράργυρο σε επίπεδα πάνω από τα ασφαλή, ειδικά όταν τρώγονται σε υπερβολική ποσότητα.

Ο υδράργυρος, ιδιαίτερα στη μορφή του μεθυλυδραργύρου, είναι τοξικός για το νευρικό σύστημα και μπορεί να επηρεάσει την υγεία όταν ξεπεραστούν οι συνιστώμενες δόσεις. Τα μεγαλύτερα και αρπακτικά ψάρια συσσωρεύουν περισσότερο υδράργυρο, επειδή τρέφονται με άλλα θαλάσσια ζώα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr