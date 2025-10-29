Τα πιο μισητά αγάλματα της Κίνας: Δέχονται εκατοντάδες σφαλιάρες τη μέρα (vid)

Εδώ και πέντε αιώνες, εκατομμύρια άνθρωποι χαστουκίζουν, κλωτσούν και φτύνουν τα αγάλματα ενός άνδρα και της συζύγου του. Ο λόγος; Μια προδοσία που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Αυτά είναι τα πιο μισητά αγάλματα στον κόσμο!

Στην «καρδιά» του Χανγκζού της Κίνας, απέναντι από το επιβλητικό μαυσωλείο ενός ήρωα, στέκονται γονατιστά τα αγάλματα του Τσιν Χουέι και της γυναίκας του. Τα κεφάλια τους είναι σκυμμένα, τα χέρια δεμένα πίσω απ’ την πλάτη, ώστε να θυμίζουν σε όλους την προδοσία τους.

Κάθε μέρα, εκατοντάδες επισκέπτες τα χαστουκίζουν, τα φτύνουν και τα κλωτσούν, σαν να τιμωρούν ξανά και ξανά την αμαρτία του ζεύγους. Μάλιστα, τα αγάλματα έχουν αντικατασταθεί 11 φορές από τον 15ο αιώνα, καθώς καταστρέφονταν από την οργή των περαστικών.

Ποιος ήταν ο Τσιν Χουέι και γιατί την... πληρώνει το άγαλμά του

Ο Τσιν Χουέι υπήρξε καγκελάριος της Δυναστείας των Σονγκ κατά τον 12ο αιώνα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Δυναστεία Τζιν. Όμως για να πετύχει τους στόχους του, πρόδωσε έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της Κίνας, τον Γιουέι Φέι.

Ο Γιουέι Φέι είχε πετύχει λαμπρές νίκες ενάντια στους εισβολείς Τζούρτσεν και θεωρούνταν ήρωας του έθνους. Ο Τσιν Χουέι, όμως, τον παγίδεψε σε ψεύτικες κατηγορίες για προδοσία και κατάφερε να τον οδηγήσει στη φυλακή, όπου εκτελέστηκε.

Μετά τον θάνατό του, ο Γιουέι Φέι λατρεύτηκε ως σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, ενώ ο Τσιν Χουέι έγινε το απόλυτο παράδειγμα του... προδότη.

Η προδοσία που πέρασε στην κουλτούρα της Κίνας

Η απέχθεια του κινεζικού λαού προς τον Τσιν Χουέι είναι τόσο βαθιά, που έχει περάσει ακόμη και στην καθημερινότητα. Εκ των πιο δημοφιλών σνακ της χώρας, το yóutiáo , το οποίο είναι δύο λωρίδες ζύμης ενωμένες και τηγανισμένες μαζί, λέγεται ότι συμβολίζει τον Χουέι και τη γυναίκα του που... τηγανίζονται στην κόλαση.

Αιώνες μετά, οι Κινέζοι εξακολουθούν να τους «τιμωρούν» με κάθε ευκαιρία. Αλλά τα αγάλματα έξω από τον τάφο του Γιουέι Φέι παραμένουν το κυριότερο σημείο εκτόνωσης, μέχρι που ο κόσμος να στέκεται στη σειρά για να τα χτυπήσει, έστω και μεταφορικά.

