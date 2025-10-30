Η θήκη κινητού των 2,5 κιλών που «θεραπεύει» την εξάρτηση από τα smartphone (vid)

Είναι η βαρύτερη θήκη κινητού στον κόσμο και ζυγίζει περίπου 2,5 κιλά. Ο στόχος της είναι απλός: θέλει να μειώσει δραστικά τον χρόνο που περνούν οι χρήστες στις οθόνες τους.

Οι περισσότερες θήκες κινητών είναι ελαφριές και λεπτές για άνεση και ευκολία. Η Matter Neuroscience, ωστόσο, ακολούθησε τον αντίθετο δρόμο και σχεδίασε την πιο βαριά και δυσλειτουργική θήκη που έχει υπάρξει, ζυγίζοντας 6 λίβρες (περίπου 2,5 κιλά), περισσότερο κι από ένα MacBook Pro 16 ιντσών.

Η θήκη αποτελείται από δύο κομμάτια από ανοξείδωτο ατσάλι που βιδώνουν μεταξύ τους γύρω από το τηλέφωνο, καθιστώντας τη συσκευή σχεδόν αδύνατη στη χρήση.

Ο στόχος της θήκης του smartphone

Η ιδέα πίσω από την τρέλα αυτή είναι απλή αλλά ευφυής, η σωματική κόπωση. Όσο περισσότερο κρατάς το τηλέφωνο, τόσο πιο βαριά νιώθουν τα χέρια σου, δημιουργώντας ένα «βιολογικό feedback loop» που σε αναγκάζει να το αφήσεις.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του Kickstarter: «Στα 6 κιλά, τα χέρια σου κουράζονται και το σώμα σου σε ωθεί να σταματήσεις, ενώ ταυτόχρονα γυμνάζεις και τους μύες σου».

Η έμπνευση έρχεται από τη δεκαετία του '80: Υψηλή τιμή, ακόμη υψηλότερος στόχος

Η σχεδίαση της θήκης αντλεί έμπνευση από το θρυλικό Black Diamond phone της δεκαετίας του 1980. Είναι τόσο ογκώδης που δεν χωράει σε καμία τσέπη και καθίσταται ολοένα πιο άβολη όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείς, εκτός φυσικά, αν είσαι φανατικός του γυμναστηρίου και τη βλέπεις σαν... βαράκι.

Η καινοτομία αυτή βρίσκεται ακόμη στη φάση χρηματοδότησης μέσω Kickstarter, με στόχο τα 75.000 δολάρια. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 17.000 δολάρια. Η βασική έκδοση από ανοξείδωτο ατσάλι κοστίζει 210 δολάρια, ενώ η πιο πολυτελής έκδοση από ορείχαλκο, βαρύτερη και πιο ανθεκτική, φτάνει τα 500.

